В Волжском женщина набрала кредитов на 1 млн рублей и все отдала мошенникам

В Волгоградской области 62-летняя жительница города Ленинска за четыре дня в разных банках в городе Волжском набрала кредитов на общую сумму около миллиона рублей. Все эти деньги женщина, как сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области, тут же переводила мошенникам. 18 ноября жертва аферистов обратилась в полицию.

– Женщина сообщила о том, что неизвестный, представившись сотрудником ГУ МВД России по городу Москва, под предлогом отмены попытки оформления кредита, мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 1 009 000 рублей, – рассказали в главном управлении МВД России по региону. – Первый звонок жительнице Ленинска поступил в минувший понедельник.

14 ноября, со слов пенсионерки, она через банкомат перевела на виртуальные кошельки имевшуюся у нее в распоряжении сумму в размере 150 тысяч рублей. На следующий день женщина из Ленинска отправилась в Волжский, где и взяла первый кредит.

– 15 ноября в банке в городе Волжском потерпевшая оформила на свое имя кредит на сумму 394 149 рублей, после чего перевела денежные средства на виртуальный кошелек, – сообщают в главке МВД. – На следующий день она отправилась в другую кредитную организацию и взяла в кредит 115 502 рубля, после чего также перевела денежные средства на виртуальный кошелек. В тот же день она посетила еще один банк, где закредитовалась на 234 375 рублей, которые были отправлены ею на кошелек мошенникам.

17 ноября после очередного звонка неизвестного жительница Волжского в кредит еще 142 000 рублей. В итоге общая сумму понесенного ею ущерба составила 1 009 000 рублей.

– Ранее заявительница в полицию не обращалась, так как злоумышленник попросил сохранять тайну следствия, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские напоминают жителям Волгоградской области о необходимости быть бдительными при общении с неизвестными людьми по телефону. Лучший способ не стать жертвой мошенников – вообще не отвечать на звонки, поступающие с неизвестных вам номеров. В случае, если разговор состоялся, не называйте никаких персональных данных и данных своих банковских карт, сообщите звонящим о намерении самостоятельно удостовериться в том, что вашим сбережениям ничего не угрожает. Для этого достаточно посетить ближайшее отделение вашего банка. Так же следует поступать, если вам предлагают дистанционно оформить кредит.