Происшествия

В Волгограде 19-летняя студентка захотела однополой любви и оказалась в полиции

Происшествия 18.11.2022 15:56
0
18.11.2022 15:56


В Волгограде полицейские приняли заявление от 19-летней студентки одного из университетов. Девушка рассказала о том, что накануне лишилась более 46 тысяч рублей, решив провести вечер в компании особы, предоставляющей интим-услуги. 

– Жительница Волгограда сообщила, что 17 ноября решилась заказать интим услуги по объявлению, размещенному на одном из интернет-сайтов. Администратор обещал исполнить ее заказ и прислать работницу секс-индустрии, – прокомментировали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Девушке сообщили о необходимости внести предоплату. Когда же потерпевшая отправила деньги, ей сказали, что произошел сбой и предложили снова оплатить услуги. 

Ссылаясь на сбой, злоумышленники вынудили молодую особу несколько раз совершить одну и ту же операцию по оплате интим-услуг. 

– Итого сумма со счета девушки было списано 46,8 тысячи рублей, – сообщают полицейские. –  Услуга, которую надеялась получить девушка, не была оказана. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что подобные мошенничества – когда под предлогом оказания секс-услуг мошенники обкрадывают волгоградцев – в последнее время заметно участились. Заявления регистрируются в отделах полиции еженедельно. Однако ранее жертвами аферистов становились только мужчины.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
18.11.2022 14:33
Происшествия 18.11.2022 14:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2022 13:01
Происшествия 18.11.2022 13:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2022 11:08
Происшествия 18.11.2022 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2022 16:20
Происшествия 17.11.2022 16:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2022 15:07
Происшествия 17.11.2022 15:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2022 11:43
Происшествия 17.11.2022 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2022 10:27
Происшествия 17.11.2022 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2022 10:13
Происшествия 17.11.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2022 09:44
Происшествия 17.11.2022 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2022 20:36
Происшествия 16.11.2022 20:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2022 16:51
Происшествия 16.11.2022 16:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2022 12:04
Происшествия 16.11.2022 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2022 10:37
Происшествия 16.11.2022 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2022 21:34
Происшествия 15.11.2022 21:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2022 10:36
Происшествия 15.11.2022 10:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:02
Администрация Волгограда заказала 65 комплектов медалей за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
19:32
В Волжском женщина набрала кредитов на 1 млн рублей и все отдала мошенникамСмотреть фотографии
18:51
В частном доме на юге Волгограда найдена мертвой 12-летняя школьницаСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде после ЧП в пойме новую трубу проложат двумя способамиСмотреть фотографии
17:32
Волгоградский «Ротор» покинули футболисты Алейник и КозловСмотреть фотографии
17:13
Участник СВО из Урюпинска Сергей Зинченко награжден медалью МО РФСмотреть фотографии
16:38
«Нет отопления уже неделю»: жители нескольких домов в Волгограде замерзают в своих квартирахСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде участились случаи продажи дефективных кошек и собакСмотреть фотографии
16:16
Волгоградского фермера осудят за гибель раздавленного тоннами зерна подросткаСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде 19-летняя студентка захотела однополой любви и оказалась в полицииСмотреть фотографии
15:26
Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в КатареСмотреть фотографии
15:20
Волгоградцы по решению депутатов сутки проведут в СталинградеСмотреть фотографии
14:56
Труп – на берег Кумылги, лопату – в Хопер: СК раскрыл зверское убийство в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:49
В Камышине матери погибшего в СВО Алексея Караваева передали орден МужестваСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде нашли и устранили причину потопа на улице СоветскойСмотреть фотографии
14:16
Губернатор Бочаров принял участие в работе Совета при МИДе РоссииСмотреть фотографии
13:50
«Гадят все, а свалили на нас»: волгоградская компания «Красота под ногами» отвергла причастность к захламлению оврагаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
«Не замуруете, демоны»: жители подготовленного для резервации поселка Волгограда пришли на суд над РЖДСмотреть фотографии
13:08
«Подорвался на мине»: в военном госпитале умер 23-летний волгоградский контрактникСмотреть фотографии
13:01
В центре Волгограда выясняют, что топит улицы Советскую и ЧуйковаСмотреть фотографии
11:08
Под Волгоградом 71-летняя пешеход погибла в ДТП с тремя машинамиСмотреть фотографии
10:59
«Открытие Авто»: каждый четвертый водитель готов сменить автомобиль ради дешевых запчастейСмотреть фотографии
10:49
На площади Ленина в Волгограде вход на станцию СТ спрятали под шатромСмотреть фотографии
10:18
На севере Волгограда 55 домов отключат от воды с 19 до 20 ноября из-за замены трубыСмотреть фотографии
09:25
Мобилизованные волгоградцы отрабатывают тактику боя в условиях городаСмотреть фотографии
09:11
Защитники троллейбусов в Волгограде требуют отказаться от миллиардных трат на автобусыСмотреть фотографии
09:06
В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуарыСмотреть фотографии
08:40
ГК «Волгострой» объявили о суперценах на квартирыСмотреть фотографии
08:18
Волгоградец отсудил 30 тысяч рублей за отмененный концерт американской группыСмотреть фотографии
07:58
«На том свете будем вместе»: сотрудника МЧС в Волгограде обвинили в нападении с ножом на возлюбленнуюСмотреть фотографии
 