В Волгограде полицейские приняли заявление от 19-летней студентки одного из университетов. Девушка рассказала о том, что накануне лишилась более 46 тысяч рублей, решив провести вечер в компании особы, предоставляющей интим-услуги.

– Жительница Волгограда сообщила, что 17 ноября решилась заказать интим услуги по объявлению, размещенному на одном из интернет-сайтов. Администратор обещал исполнить ее заказ и прислать работницу секс-индустрии, – прокомментировали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Девушке сообщили о необходимости внести предоплату. Когда же потерпевшая отправила деньги, ей сказали, что произошел сбой и предложили снова оплатить услуги.

Ссылаясь на сбой, злоумышленники вынудили молодую особу несколько раз совершить одну и ту же операцию по оплате интим-услуг.

– Итого сумма со счета девушки было списано 46,8 тысячи рублей, – сообщают полицейские. – Услуга, которую надеялась получить девушка, не была оказана.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что подобные мошенничества – когда под предлогом оказания секс-услуг мошенники обкрадывают волгоградцев – в последнее время заметно участились. Заявления регистрируются в отделах полиции еженедельно. Однако ранее жертвами аферистов становились только мужчины.