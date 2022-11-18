Губернатор Бочаров принял участие в работе Совета при МИДе России

Губернатор Волгоградской области 18 ноября принял участие в XXXIX заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу МИДа, в ходе встречи Сергей Лавров заявил о необходимости налаживания регионами международного сотрудничества в условиях новой геополитической обстановки. По итогам заседания приняты развернутые рекомендации для субъектов РФ.

Кроме губернатора Бочарова, в заседании принимали участие входящие в состав Совета главы Липецкой, Тюменской, Кемеровской областей, руководящие сотрудники Удмуртской Республики и Калининградской области, Администрации Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.

Открывая заседание, Сергей Лавров подчеркнул важность использования потенциала международного межрегионального сотрудничества в интересах обеспечения устойчивого социально-экономического развития субъектов Федерации.

В ходе встречи ее участники сошлись на необходимости углубления интеграционных процессов в рамках Союзного государства с Белоруссией, ЕАЭС и СНГ, а также наращивания взаимодействия на пространстве ШОС и БРИКС.

– В целом необходима поддержка поворота России на Восток путем развития всеобъемлющего сотрудничества с партнерами из дружественных стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, – было заявлено на Совете глав субъектов РФ с министром.