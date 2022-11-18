Расследования

На площади Ленина в Волгограде вход на станцию СТ спрятали под шатром

Расследования 18.11.2022 10:49
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18.11.2022 10:49


В Центральном районе Волгограда подрядная компания готовится монтировать ступени на лестничном марше входной группы станции скоростного трамвая «Площадь Ленина». Со стороны улицы Наумова, сообщает ИА «Высота 102», вход на станцию спрятали под шатром. 

 Настоящее время производится укрепление конструкций основания лестничных маршей и стен входной группы с помощью торкретирования – технологии нанесения на железобетонные поверхности строительного раствора на основе бетона под давлением сжатого воздуха, – рассказали 18 ноября информагентству в мэрии. – Подогреваемый изнутри шатер из специальной ткани обеспечивает оптимальные условия работ, в том числе отводит лишнюю влагу и позволяет бетону быстрее набирать прочность.


Следующим этапом станет монтаж новых железобетонных ступеней. На случай понижения температуры воздуха подрядная компания будут использовать тепловые пушки. Это позволит проводить работы на должном качественном уровне. 

После монтажа железобетонных ступеней на место будет возвращена гранитная и мраморная облицовка. Элементы, которые не подлежат восстановлению будут заменены на новые, – добавляют в городской администрации. 

На время проведения капитального ремонта лестницы вход на станцию СТ «Площадь Ленина» и подземный переход осуществляется со стороны проспекта им. Ленина, 38.

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