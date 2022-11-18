







В компании «Красота под ногами» отвергают причастность к захламлению территории в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в фирме, которая занимается производством тротуарной плитки, 15 ноября из средств массовой информации в компании узнали, что их обвинили в захламлении территории на площади 0,8 гектара. 92 тысячи кубометров мусора Росприроднадзор оценил в сумму более 3,9 миллиардов рублей.

– Данная информация не является достоверной, и документально никак не подтверждена, но тем не менее негативно отражается на деловой репутации ООО «Компания красота под ногами», – заявили в компании.

Здесь добавили, что официальных писем с расчетами, из чего сложилась данная сумма, уведомление о размере и сумме штрафа Росприроднадзором представлено в адрес ООО «Компания красота под ногами» не было.

– ООО «Компания красота под ногами» не согласилось со штрафом размере в 70 тысяч рублей и воспользуется своим правом обжаловать его в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, – заявили в фирме.

В качестве доказательств своих слов в компании предоставили видеокадры, на которые попал самосвал, выгружающий мусор в овражной зоне на ул. Краснополянской. В компании утверждают, что сюда привозят хлам и строительные отходы с других предприятий и организаций города. При этом, заверяют в ООО «Красота под ногами», при заключении договора с администрацией города отходы уже находились в овражной зоне, а оштрафовали их за чужой мусор.

– ООО «Компания красота под ногами» неоднократно направляло жалобы о несанкционированной свалке мусора в овражной зоне на прилегающей территории ООО «Компания красота под ногами» с приложением видео главе города Волгограда, в администрацию Дзержинского района Волгограда, в прокуратуру города Волгограда, в прокуратуру Дзержинского района Волгограда, в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, но данная информация оставлена без внимания и реакции на сложившуюся ситуацию, – утверждают авторы обращения.

Напомним, как ранее сообщали в Росприроднадзоре, Волгоградский областной суд признал законным привлечение к административной ответственности фирмы «Красоты под ногами» с назначением административного штрафа. В ведомстве также заявили, что сумма вреда, причиненного окружающей среде, составила около 4 миллиардов рублей.

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»