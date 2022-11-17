Мобилизованных волгоградцев учат копать и минировать на тренажерах

В Волгоградской области, призванные по частичной мобилизации, проходят подготовку на современных инженерных тренажерах. Как сообщает ИА «Высота 102», резервисты помимо огневых и тактических занятий особое внимание уделяют спецподготовке.

— Опытные инструкторы доводят резервистам назначение, ТТХ и порядок работы на технике, с которой мобилизованным военнослужащим предстоит работать в зоне проведения СВО, — пояснили информагентству в пресс-службе Южного военного округа. — Азы технической подготовки проходят в оборудованных классах.

Уточняется, что мобилизованных учат эксплуатировать и обслуживать гусеничные минные заградители, предназначенные для механизированной установки противотанковых мин. Военных инженеров-резервистов обучают специальности оператора экскаватора.

— Занятия проходят не только на самой технике, но и на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину одноковшового войскового экскаватора на базе автомобиля «Урал».

Между тем, как отметили в пресс-службе ЮВО, проходящие подготовку в учебном центре в Волгоградской области уже начали получать денежное довольствие, согласно своим воинским званиям и должностям, на которые их назначили.

Выплаты приходят пропорционально дням, которые резервисты провели в учебном центре и начисляются на оформленную для каждого мобилизованного военнослужащего банковскую карту.

Фото и видео: Южный военный округ

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