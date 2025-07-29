Росмолодежь взыскала с волгоградца патриотический грант в 400 тыс. рублей

Федеральный грант в сумме 400 тысяч рублей взыскала Росмолодежь с волгоградца, который не смог предоставить отчет о выполнении проекта. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Федеральное агентство по делам молодежи обратилось с иском к Дамиру У. в Дзержинский районный суд Волгограда. Согласно материалам дела, в октябре 2020 года волгоградец стал победителем Всероссийского конкурса в номинации «Патриотическое воспитание» молодежных проектов среди физических лиц в рамках молодежных образовательных форумов в 2020 году.

Молодому человеку предоставили из федерального бюджета грант в форме субсидии в размере 400 тысяч рублей для реализации проекта «Лучший школьный отряд Волонтеров Победы Волгоградской области». На основании соглашения, заключенного с Росмолодежью, волгоградец был обязан в срок до 14 октября 2021 года представить отчет о выполнении проекта, но не сделал этого.

В адрес победителя конкурса была направлена претензия о направлении отчетов и возврате денежных средств. Однако требования были оставлены без удовлетворения. Тогда Росмолодежь обратилась в суд.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





Согласно открытой информации, опубликованной на сайте волонтерыпобеды.рф, победителем конкурса Росмолодежи в 2020 году стал региональный координатор Школьных отрядов Волгоградской области Дамир Уразов. Тогда сообщалось, что благодаря его проекту в регионе будет проведен конкурс на «Лучший школьный отряд Волонтеров Победы Волгоградской области — 2021» , в рамках которого состоится обучающий семинар по основам патриотического добровольчества, посвящённого 60-летию первого полета человека в космос.

Отметим, что конкурс, о котором идет речь, был проведен в Волгоградской области в апреле 2021 года.