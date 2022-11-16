Экономика 16.11.2022 19:43
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16.11.2022 19:43
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области 18 ноября рассмотрит новые расценки на электроэнергию для населения региона на 2022 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, размещенную на сайте органа исполнительной власти, этот вопрос значится третьим в повестке, состоящей из более, чем двухсот пунктов. Также в этот день комитет утвердит тарифы на природный газ, реализуемый населению.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», 14 ноября премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предельную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги для граждан с 1 декабря на 9%. Изменение стоимости затрагивает холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора. Подписанное главой правительства постановление определяет особенности индексации регулируемых тарифов с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Тарифы на ЖКУ с декабря 2022 года вырастут минимум на 9% по всей стране.
Как ранее подчеркивали в министерстве экономического развития, индексация перенесена с 1 июля 2023 года на более ранний срок, чтобы обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. При этом в министерстве обращали внимание, что в следующие 1,5 года тарифы для населения менять не будут - новая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.
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