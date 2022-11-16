Экономика

Новые тарифы на электроэнергию для жителей Волгоградской области утвердят 18 ноября

Экономика 16.11.2022 19:43
0
16.11.2022 19:43



Комитет тарифного регулирования Волгоградской области 18 ноября рассмотрит новые расценки на электроэнергию для населения региона на 2022 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, размещенную на сайте органа исполнительной власти, этот вопрос значится третьим в повестке, состоящей из более, чем двухсот пунктов. Также в этот день комитет утвердит тарифы на природный газ, реализуемый населению.

Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», 14 ноября премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предельную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги для граждан с 1 декабря на 9%. Изменение стоимости затрагивает холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора. Подписанное главой правительства постановление определяет особенности индексации регулируемых тарифов с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Тарифы на ЖКУ с декабря 2022 года вырастут минимум на 9% по всей стране.

Как ранее подчеркивали в министерстве экономического развития, индексация перенесена с 1 июля 2023 года на более ранний срок, чтобы обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. При этом в министерстве обращали внимание, что в следующие 1,5 года тарифы для населения менять не будут - новая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
16.11.2022 17:18
Экономика 16.11.2022 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2022 16:08
Экономика 16.11.2022 16:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2022 16:04
Экономика 16.11.2022 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2022 14:26
Экономика 16.11.2022 14:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2022 12:00
Экономика 16.11.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2022 10:46
Экономика 16.11.2022 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2022 07:52
Экономика 16.11.2022 07:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.11.2022 17:28
Экономика 15.11.2022 17:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2022 15:11
Экономика 15.11.2022 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2022 15:04
Экономика 15.11.2022 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2022 14:47
Экономика 15.11.2022 14:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2022 13:28
Экономика 15.11.2022 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2022 12:33
Экономика 15.11.2022 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.11.2022 20:14
Экономика 14.11.2022 20:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2022 15:59
Экономика 14.11.2022 15:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:36
Отец троих детей осужден в Волгограде за сбор экстремистской библиотекиСмотреть фотографии
20:18
«Ее же никто не любил»: у жительницы Котово изъяли двоих детей за побои, а она ждет третьегоСмотреть фотографии
19:43
Новые тарифы на электроэнергию для жителей Волгоградской области утвердят 18 ноябряСмотреть фотографии
19:24
Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Волгоградской области в ночь на 17 ноябряСмотреть фотографии
18:03
Напавший с ножом на 20-летнюю волгоградку наркоман может избежать наказанияСмотреть фотографии
17:29
Двое жителей Волгоградской области планировали разделить на двоих полкило марихуаныСмотреть фотографии
16:51
В волгоградской больнице скончался сбитый КАМАЗом 73-летний мужчинаСмотреть фотографии
16:19
«Папа — это легенда»: в Волгограде фронтовик Михаил Терещенко отмечает столетиеСмотреть фотографии
15:37
ВТЗ принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»Смотреть фотографии
15:27
«А так – потребители»: в российские школы хотят вернуть трудовое воспитаниеСмотреть фотографии
14:49
В Волгоградской области готовятся к изменению тарифов ЖКХ после решения правительстваСмотреть фотографии
14:26
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»Смотреть фотографии
14:24
В райбольнице Волгоградской области назначен новый главврачСмотреть фотографии
13:59
«Живем, как на полигоне»: жители Волжского снова вздрагивают от звуков взрывовСмотреть фотографии
13:34
Андрей Бочаров поздравил со 100-летием ветерана Михаила ТерещенкоСмотреть фотографии
13:23
«Настоящих мужчин не беспокоили»: депутаты Волгоградской облдумы подверглись троллингу сторонников ЛГБТСмотреть фотографии
13:17
СВО и вхождение в состав России новых регионов включат в учебники по историиСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде Астраханский мост напомнил о себе новой трещиной: фотоСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде задержали троих крушителей автомобилейСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области цены на новостройки в 2022 году выросли на 13%Смотреть фотографии
11:49
Мобилизованные закидали учебный полигон под Волгоградом гранатамиСмотреть фотографии
11:41
Преподаватель техникума в Волжском лишилась заработанных на взятках денегСмотреть фотографии
11:23
«Для меня такое впервые»: худрук Вадим Кривошеев уволился из Молодежного театра после «упрямого» назначения БондаренкоСмотреть фотографии
11:07
«Волгоградэнергосбыт» ответил на вопросы о передаче показаний счетчиковСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде женщина-водитель сбила на переходе школьника: видеоСмотреть фотографии
10:15
Суд запретил чиновникам подавать жителям Котово воду цвета кофеСмотреть фотографии
09:51
Волгоградцы на электроколясках погоняли мяч в СочиСмотреть фотографии
08:28
В Камышине осудили спасателя после крушения катера: подробности уголовного делаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
В Волгограде владельцы погибшей из-за ошибки ветеринара собаки отсудили у клиники 126 тысяч рублейСмотреть фотографии
07:52
Бочаров и Новиков утвердили план по строительству дорог в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 