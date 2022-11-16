Общество

В Волгоградской области готовятся к изменению тарифов ЖКХ после решения правительства

Общество 16.11.2022 14:49
0
16.11.2022 14:49


Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предельную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги для граждан с 1 декабря на 9%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на кабмин, подписано соответствующее постановление. 

Изменение стоимости затрагивает холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора. Подписанное главой правительства постановление определяет особенности индексации регулируемых тарифов с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Тарифы на ЖКУ с декабря 2022 года вырастут минимум на 9% по всей стране.

Как ранее подчеркивали в министерстве экономического развития, индексация перенесена с 1 июля 2023 года на более ранний срок, чтобы обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. При этом в министерстве обращали внимание, что в следующие 1,5 года тарифы для населения менять не будут - новая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.

В Волгоградской области решения по окончательным цифрам пока не принято, пояснили в администрации региона. 

Сегодня, 16 ноября на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области появилось сообщение о планируемом заседании органа исполнительной власти по данному вопросу. При этом поясняется, что в связи с принятием постановления правительства РФ, а также сокращением сроков принятия тарифных решений на 2023 год информация о дате заседания коллегии комитета тарифного регулирования по рассмотрению вопросов об установлении (корректировке) тарифов и их предельных уровней будет размещаться на сайте ведомства в виде утвержденной повестки заседания коллегии. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.11.2022 16:19
Общество 16.11.2022 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 13:59
Общество 16.11.2022 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 13:34
Общество 16.11.2022 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 13:23
Общество 16.11.2022 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 12:36
Общество 16.11.2022 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 11:23
Общество 16.11.2022 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 11:07
Общество 16.11.2022 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.11.2022 10:15
Общество 16.11.2022 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 08:27
Общество 16.11.2022 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 20:01
Общество 15.11.2022 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 17:37
Общество 15.11.2022 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 12:29
Общество 15.11.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 11:52
Общество 15.11.2022 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 11:32
Общество 15.11.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 10:38
Общество 15.11.2022 10:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:51
В волгоградской больнице скончался сбитый КАМАЗом 73-летний мужчинаСмотреть фотографии
16:19
«Папа — это легенда»: в Волгограде фронтовик Михаил Терещенко отмечает столетиеСмотреть фотографии
15:37
ВТЗ принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»Смотреть фотографии
15:27
«А так – потребители»: в российские школы хотят вернуть трудовое воспитаниеСмотреть фотографии
14:49
В Волгоградской области готовятся к изменению тарифов ЖКХ после решения правительстваСмотреть фотографии
14:26
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»Смотреть фотографии
14:24
В райбольнице Волгоградской области назначен новый главврачСмотреть фотографии
13:59
«Живем, как на полигоне»: жители Волжского снова вздрагивают от звуков взрывовСмотреть фотографии
13:34
Андрей Бочаров поздравил со 100-летием ветерана Михаила ТерещенкоСмотреть фотографии
13:23
«Настоящих мужчин не беспокоили»: депутаты Волгоградской облдумы подверглись троллингу сторонников ЛГБТСмотреть фотографии
13:17
СВО и вхождение в состав России новых регионов включат в учебники по историиСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде Астраханский мост напомнил о себе новой трещиной: фотоСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде задержали троих крушителей автомобилейСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области цены на новостройки в 2022 году выросли на 13%Смотреть фотографии
11:49
Мобилизованные закидали учебный полигон под Волгоградом гранатамиСмотреть фотографии
11:41
Преподаватель техникума в Волжском лишилась заработанных на взятках денегСмотреть фотографии
11:23
«Для меня такое впервые»: худрук Вадим Кривошеев уволился из Молодежного театра после «упрямого» назначения БондаренкоСмотреть фотографии
11:07
«Волгоградэнергосбыт» ответил на вопросы о передаче показаний счетчиковСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде женщина-водитель сбила на переходе школьника: видеоСмотреть фотографии
10:15
Суд запретил чиновникам подавать жителям Котово воду цвета кофеСмотреть фотографии
09:51
Волгоградцы на электроколясках погоняли мяч в СочиСмотреть фотографии
08:28
В Камышине осудили спасателя после крушения катера: подробности уголовного делаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
В Волгограде владельцы погибшей из-за ошибки ветеринара собаки отсудили у клиники 126 тысяч рублейСмотреть фотографии
07:52
Бочаров и Новиков утвердили план по строительству дорог в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:34
«Весь магазин залили»: в Волгограде из «Ашана» из-за пожара эвакуировали 120 человекСмотреть фотографии
20:54
Китайский пейзаж на Спартановке в Волгограде после публикации ИА «Высота 102» изучат прокурорыСмотреть фотографии
20:35
В спецоперации погиб 23-летний волгоградец Геннадий АгарковСмотреть фотографии
20:01
«Делай раз, делай два!»: в Волгограде надеются на чудо у памятника ДзержинскомуСмотреть фотографии
19:01
Чиновники коллективно оскорбились и потребовали привлечь жителя Волгоградской области за клеветуСмотреть фотографии
18:53
Вместо свадьбы — срок: волгоградец в Астрахани фасовал наркотики из МосквыСмотреть фотографии
 