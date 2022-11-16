В Волгоградской области готовятся к изменению тарифов ЖКХ после решения правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предельную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги для граждан с 1 декабря на 9%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на кабмин, подписано соответствующее постановление.

Изменение стоимости затрагивает холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора. Подписанное главой правительства постановление определяет особенности индексации регулируемых тарифов с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Тарифы на ЖКУ с декабря 2022 года вырастут минимум на 9% по всей стране.

Как ранее подчеркивали в министерстве экономического развития, индексация перенесена с 1 июля 2023 года на более ранний срок, чтобы обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. При этом в министерстве обращали внимание, что в следующие 1,5 года тарифы для населения менять не будут - новая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.

В Волгоградской области решения по окончательным цифрам пока не принято, пояснили в администрации региона.

Сегодня, 16 ноября на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области появилось сообщение о планируемом заседании органа исполнительной власти по данному вопросу. При этом поясняется, что в связи с принятием постановления правительства РФ, а также сокращением сроков принятия тарифных решений на 2023 год информация о дате заседания коллегии комитета тарифного регулирования по рассмотрению вопросов об установлении (корректировке) тарифов и их предельных уровней будет размещаться на сайте ведомства в виде утвержденной повестки заседания коллегии.