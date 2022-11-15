Экономика

В Волгоградской области количество владельцев дебетовых бизнес-карт Сбербанка выросло на 27%

Экономика 15.11.2022 15:11
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15.11.2022 15:11


В регионе отмечается рост интереса предпринимателей к бизнес-картам Сбербанка. Так на 1 октября число владельцев дебетовых бизнес-карт увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на 30% выросло и количество самих бизнес-карт – на 1 октября оно составляет более 17 тысяч. Также с начала года вырос и оборот по дебетовым бизнес-картам. За 9 месяцев 2022 года рост оборота составил 13% и достиг 2,8 млрд рублей. 
Для владельцев бизнес-карт в рамках «Зелёной недели» сейчас действует специальное предложение, благодаря которому предприниматели, которые проведут оплату с помощью дебетовый бизнес-карты Сбербанка с 11 по 17 ноября, получат кэшбек.

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
"Всё больше предпринимателей в Волгоградской области выбирают для себя бизнес-карты, как удобный платежный инструмент. С их помощью можно оплачивать закупки для компании напрямую без выдачи наличных под отчёт и оформления платёжной документации, осуществлять расчёты с партнёрами. Еще один плюс - существенно снижается нагрузка на бухгалтерию. Вместе с этим держатели бизнес-карт за оплачиваемые услуги и покупки могут получить специальные бонусы - кэшбек, который будет переведен в рубли и начислен на расчётный счет владельца".

Напомним, Сбер уже пятый год к своему дню рождения проводит Зелёную неделю — акцию с специальными предложениями для бизнеса, в рамках которой новые и действующие клиенты могут воспользоваться не только особыми условиями по банковским продуктам, но и скидками от компаний группы Сбера. Среди предложений скидки на расчётно-кассовое обслуживание, специальные условия по депозитам, лизинговым продуктам, юридическим консультациям, страхованию, ИТ-услугам и многое другое. В этом году Зелёная неделя для бизнеса будет проходить с 11 по 17 ноября.

 

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