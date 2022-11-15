«Открытие Факторинг» запустил промоакцию «Черная пятница»15.11.2022 17:28
Банк «Открытие»: приведи друга и выиграй смартфон15.11.2022 15:04
Станислав Кузнецов: «Необходимо создать систему госуправления в сфере кибербезопасности»15.11.2022 14:47
Банк «Открытие» подключил онлайн-агрегатор по продаже полисов каско15.11.2022 13:28
ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов15.11.2022 12:33
Министр РФ Максим Решетников в правительстве поставил Волгоградскую область в пример другим регионам14.11.2022 20:14
Оборот по кредитным бизнес-картам Сбербанка вырос на 85%14.11.2022 15:59
Работодатели могут переводить зарплату на карты Сбера сотрудникам по номеру телефона14.11.2022 15:42
Investment Leaders: ПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье» признан лучшей инвестиционной идеей года14.11.2022 14:52
Банк Уралсиб проводит акцию для бизнеса «Нам все по рублю»14.11.2022 13:41
Максимум выгоды от банка «Открытие» в «Черную пятницу»14.11.2022 11:26
ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке на дома14.11.2022 10:25
ВОЛМА: Развитие персонала и есть развитие Компании14.11.2022 09:01
Максим Решетников похвалил власти Волгоградской области за низкую безработицу12.11.2022 18:11
Министр экономразвития Максим Решетников пообещал поддержку волгоградскому бизнесу12.11.2022 16:40
Представители предприятий различных отраслей экономики региона, руководители Волгоградской торгово-промышленной палаты, совета директоров, общественных организаций воспользовались возможностью задать свои вопросы главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и губернатору Андрею Бочарову. Встреча состоялась на...