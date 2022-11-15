В Волгоградской области сотрудниками регионального управления ФСБ России пресечена деятельность местных жителей, причастных к организации канала доставки наркотических средств в особо крупном размере для последующей продажи в регионе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области 15 ноября.

Как уточняют в УФСБ, задержать волгоградцев удалось на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Находившиеся в салоне Ford Focus мужчина и женщина перевозили пакет, в котором находилось без малого полкилограмма наркотика.





– По результатам проведенной экспертизы установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество 1-Фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он, которое является производным N-метилэфедрона, общей массой 0,497 кг., – сообщают в пресс-службе управления. – В ходе обысков в домах задержанных также изъяты упаковочные материалы для разовых доз, весы, наркотическое вещество, общей массой около 0, 300 кг.

В отношении волгоградцев следователями УФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК России, – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные по предварительному сговору в особо крупном размере. – Оба жителя Волгоградской области по ходатайству следствия помешены в СИЗО на два месяца, – сообщают в УФСБ. – В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области