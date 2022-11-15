В Волгограде ищут пропавшую месяц назад 70-летнюю пенсионерку в камуфляже

Происшествия 15.11.2022 07:59
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15.11.2022 07:59
В Волгограде разыскивают 70-летнюю пенсионерку, о местонахождении которой ничего неизвестно с 12 сентября 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в группе «Юг-Спас-Волгоград», Анастасия Егоровна Сазонова была одета в камуфляжную куртку цвета хаки, сиреневую футболку, в разные кроссовки. У пенсионерки – седые волосы и голубые глаза. Ей может требоваться медицинская помощь.
Всех, кто видел похожую женщину, просьба сообщить по телефону 89667890888 или 112.
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