Происшествия

В Волгоградской области обнаружили тело 66-летнего мужчины

Происшествия 13.11.2022 13:32
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13.11.2022 13:32


В Еланском районе Волгоградской области на берегу реки Бузулук найдено тело 66-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», труп обнаружен в одном километре восточнее поселка Большевик. 

— Организована процессуальная проверка, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления.

Известно, что погибший отправился на рыбалку 10 ноября. Мужчина ловил рыбу на лодке. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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