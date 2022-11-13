В Волгоградской области обнаружили тело 66-летнего мужчины

В Еланском районе Волгоградской области на берегу реки Бузулук найдено тело 66-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», труп обнаружен в одном километре восточнее поселка Большевик.
— Организована процессуальная проверка, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления.
Известно, что погибший отправился на рыбалку 10 ноября. Мужчина ловил рыбу на лодке.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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