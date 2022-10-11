Происшествия 11.10.2022 10:03
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11.10.2022 10:03
Напротив острова Голодный в Волгоградской области обнаружено тело 53-летнего рыбака, который пропал в конце сентября.
- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, - сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. - Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления.
Установлено, что 29 сентября мужчина рыбачил на лодке в поселке Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области. Тело найдено напротив острова Голодный в Старополтавском районе Волгоградской области.
По факту смерти рыбака проводится проверка.
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