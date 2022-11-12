







Итоги совместной с федеральным центром работы и перспективы дальнейшего развития региона рассмотрели в рамках рабочей поездки министра экономического развития РФ Максима Решетникова на совещании в администрации Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной администрации, Максим Решетников отметил успехи Волгоградской области в организации нового производства нержавеющей стали, которое поможет сократить зависимость страны от импорта нержавеющего плоского проката. Предполагается, что завод будет строиться в том числе за счёт фабрики проектного финансирования.





- Волгоградская область — это регион, который отвечает на текущие вызовы, используя открывающиеся возможности. Волгоградская область уже встроилась в работу по тем направлениям, которые правительство РФ определило как ключевые для дальнейшего развития экономики страны, — отметил министр. — Хорошие результаты по инфраструктурным бюджетным кредитам. Регион взял в работу весь лимит на 7,2 млрд рублей. За счет механизма строятся сети тепло- и водоснабжения, дороги, обновятся автобусные и троллейбусные парки.





Также на совещании были рассмотрены вопросы модернизации трамвайной системы; развития площадки бывшего завода «Химпром» и создании на ней новых предприятий — в этом будут задействованы сразу несколько федеральных механизмов, в их числе особая экономическая зона и реструктуризация бюджетных кредитов.





- Ни один проект развития на территории области не остановлен, не снизили ни на рубль финансирование соцпроектов, несмотря на все сложности, и это благодаря поддержки правительства. Мы понимаем, что еще много проблемных вопросов, и всегда надо искать возможности для развития, думать о том, что необходимо сделать еще. Планы амбициозные, серьёзные, — сделал акцент Андрей Бочаров.





Максим Решетников в свою очередь отметил регион по индексу промышленного производства, по темпам строительства, а также по показателям безработицы, которые существенно ниже среднероссийских.







Фото сайта администрации Волгоградской области







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