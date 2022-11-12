Экономика

Министр экономразвития Максим Решетников пообещал поддержку волгоградскому бизнесу

Экономика 12.11.2022 16:40
0
12.11.2022 16:40




Представители предприятий различных отраслей экономики региона, руководители Волгоградской торгово-промышленной палаты, совета директоров, общественных организаций воспользовались возможностью задать свои вопросы главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и губернатору Андрею Бочарову. Встреча состоялась на площадке центра «Мой бизнес», сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.

На совещании Максим Решетников отметил, что сектор МСП выдержал давление санкций. Количество предприятий в этом году стало больше, чем в 2020 и 2021 году — 5,9 млн против 5,6 млн и 5,7 млн за аналогичный период 2020 г. и 2021 г. соответственно.

- Волгоградская область — в общероссийском тренде.  В МСП занято около трети населения 30%, что на уровне среднероссийского показателя, — подчеркнул министр.
Андрей Бочаров поблагодарил Максима Решетникова, Минэкономразвития, правительство РФ за действенную поддержку бизнеса и регионов и проинформировал министра и о региональных мерах в этой сфере.

Напомним, в условиях санкций в 2022 году совместно с предпринимателями в Волгоградской области разработан и действует пакет мер поддержки для всех отраслей экономики на общую сумму порядка 10 млрд рублей. План затрагивает порядка 50 тысяч субъектов бизнеса и НКО, предусматривая, в частности, налоговую и имущественную поддержку, ускорение бюджетных процедур.

Опытом эффективного использования государственной поддержки поделился руководитель ООО «Камышинский Текстиль». Своевременно полученные льготные средства были использованы для закупки сырья, материалов и запчастей, а также для уплаты НДС и оплаты электроэнергии. Благодаря принятым мерам компании удалось устранить дефицит оборотных средств и увеличить запасы сырья с опережением роста рыночных цен.

Также на встрече с предпринимателями Максим Решетников ответил на актуальные вопросы, дал пояснения по механизмам действия льготных программ и предоставления грантовых средств малому и среднему бизнесу, фабрики проектного финансирования.

Предприниматели обратились к Максиму Решетникову с запросом о возможности повторно получать гранты на развитие бизнеса. Министр сообщил, что вопрос выдачи грантов на новые цели в случаях, когда предприниматель выполнил свои обязательства по предыдущему проекту, будет проработан ведомством.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
12.11.2022 14:33
Экономика 12.11.2022 14:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2022 13:58
Экономика 12.11.2022 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2022 11:14
Экономика 12.11.2022 11:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.11.2022 20:11
Экономика 11.11.2022 20:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.11.2022 17:15
Экономика 11.11.2022 17:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2022 15:57
Экономика 11.11.2022 15:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2022 15:40
Экономика 11.11.2022 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2022 15:00
Экономика 11.11.2022 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2022 14:54
Экономика 11.11.2022 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2022 12:50
Экономика 11.11.2022 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2022 11:43
Экономика 11.11.2022 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2022 11:33
Экономика 11.11.2022 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2022 10:37
Экономика 11.11.2022 10:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2022 09:26
Экономика 11.11.2022 09:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2022 09:11
Экономика 11.11.2022 09:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:24
«Лупила по голове и спине»: в Волгоградской области 2-летняя девочка с 5-летним братом попали в больницуСмотреть фотографии
16:40
Министр экономразвития Максим Решетников пообещал поддержку волгоградскому бизнесуСмотреть фотографии
15:27
Двух жителей Городища наградили за спецоперациюСмотреть фотографии
15:24
Банк «Открытие»: 79% жителей ЮФО считают, что страна сможет заместить иностранные технологииСмотреть фотографии
14:33
Министру РФ Максиму Решетникову показали в Волгограде, как закаляется стальСмотреть фотографии
13:47
"На НЭТ желающих нет": конкурс на реставрацию театра за полмиллиарда в Волгограде провалился из-за отсутствия заявокСмотреть фотографии
11:49
В Волжском увековечат память погибшего в боях за Антоновский мост Героя России Дениса СорокинаСмотреть фотографии
11:14
95 миллиардов рублей собрали налоговики в бюджет Волгоградской области за 10 месяцевСмотреть фотографии
10:49
Дирекция "Волгоград Арены" снова отказалась от двух новых футбольных полейСмотреть фотографии
09:54
В Волгоград прилетел министр РФ Максим РешетниковСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде КАМАЗ на переходе снес пожилого мужчинуСмотреть фотографии
08:53
Мобилизованные в Волгоградской области устроили засаду на танкиСмотреть фотографии
08:28
В Волжском грозившему зарезать директора школьнику продлили арест на 2 месяцаСмотреть фотографии
07:48
«Лошадей уже не надо»: детям из шести хуторов Волгоградской области вернули школьный автобусСмотреть фотографии
21:28
«Сестра уже нашлась»: в Волгоградской области разыскивают 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
20:59
Мобилизованным на острове Зеленый под Волгоградом показали представлениеСмотреть фотографии
20:38
Глава поселения Волгоградской области пошел под суд из-за фиктивного ремонта дорогиСмотреть фотографии
20:11
Первая компания подала заявку на получение волгоградских трамваев в концессиюСмотреть фотографии
19:57
Масштабная зачистка началась в пойме Царицы после ЧП на коллектореСмотреть фотографии
19:23
Побирался на развитие бизнеса: полиция разыскивает жертв 32-летнего мошенника в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:13
«Это просто какие-то кровопийцы»: жителя Волгограда поставила «на счетчик» каршеринговая фирмаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Банк «Открытие»: 62% жителей ЮФО поддерживают возможное появление цифрового рубляСмотреть фотографии
16:13
Губернатор Волгоградской области по телефону поздравил с 85-летием владыку ГерманаСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде закупают еще 60 новых автобусовСмотреть фотографии
15:50
Волгоградец выиграл в лотерею суперприз в размере 56 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:49
Рейтинг туристических мест ко дню рождения ДостоевскогоСмотреть фотографии
15:22
Волгоградские школьники собрали гумпомощь сверстникам из ДонбассаСмотреть фотографии
14:24
Волгоградская область удостоена переходящего вымпела Министра обороны РФСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде на месте коммунальной аварии работают люди в белых скафандрахСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде на видео попал наезд КАМАЗа на пожилого мужчинуСмотреть фотографии
 