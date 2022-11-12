











Представители предприятий различных отраслей экономики региона, руководители Волгоградской торгово-промышленной палаты, совета директоров, общественных организаций воспользовались возможностью задать свои вопросы главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и губернатору Андрею Бочарову. Встреча состоялась на площадке центра «Мой бизнес», сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.





На совещании Максим Решетников отметил, что сектор МСП выдержал давление санкций. Количество предприятий в этом году стало больше, чем в 2020 и 2021 году — 5,9 млн против 5,6 млн и 5,7 млн за аналогичный период 2020 г. и 2021 г. соответственно.





- Волгоградская область — в общероссийском тренде. В МСП занято около трети населения 30%, что на уровне среднероссийского показателя, — подчеркнул министр.





Напомним, в условиях санкций в 2022 году совместно с предпринимателями в Волгоградской области разработан и действует пакет мер поддержки для всех отраслей экономики на общую сумму порядка 10 млрд рублей. План затрагивает порядка 50 тысяч субъектов бизнеса и НКО, предусматривая, в частности, налоговую и имущественную поддержку, ускорение бюджетных процедур.





Опытом эффективного использования государственной поддержки поделился руководитель ООО «Камышинский Текстиль». Своевременно полученные льготные средства были использованы для закупки сырья, материалов и запчастей, а также для уплаты НДС и оплаты электроэнергии. Благодаря принятым мерам компании удалось устранить дефицит оборотных средств и увеличить запасы сырья с опережением роста рыночных цен.





Также на встрече с предпринимателями Максим Решетников ответил на актуальные вопросы, дал пояснения по механизмам действия льготных программ и предоставления грантовых средств малому и среднему бизнесу, фабрики проектного финансирования.







Андрей Бочаров поблагодарил Максима Решетникова, Минэкономразвития, правительство РФ за действенную поддержку бизнеса и регионов и проинформировал министра и о региональных мерах в этой сфере.Предприниматели обратились к Максиму Решетникову с запросом о возможности повторно получать гранты на развитие бизнеса. Министр сообщил, что вопрос выдачи грантов на новые цели в случаях, когда предприниматель выполнил свои обязательства по предыдущему проекту, будет проработан ведомством.