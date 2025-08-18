Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств: больше гибкости и выгоды





Билайн представил обновлённую линейку тарифов для подключения смарт-устройств: от модемов и роутеров до автомобилей, умных часов, планшетов и домашних систем видеонаблюдения. Для разных типов устройств подобраны оптимальные пакеты услуг – с понятной тарификацией, бонусами за регулярную оплату и безлимитом на популярные сервисы.

Сегодня все больше устройств требуют подключения к интернету для бесперебойной работы. За последний год продажи SIM-карт для дата-устройств выросли на 9%. Особый рост – в сегменте Wi-Fi роутеров (+13%) и USB-модемов (+15%).

Зачем нужны отдельные тарифы

Традиционные тарифы для смартфонов не учитывают специфику использования модемов, авто или «умных» камер. Это приводит к переплатам и недоиспользованию пакетов. Билайн предлагает специализированные решения под каждую задачу:

Для модемов и роутеров – оптимальное решение для дачи или квартиры без проводного интернета. Достаточно установить SIM-карту – и вся семья может смотреть фильмы, слушать музыку, учиться онлайн без лишних настроек.

Для автомобилей – современные автомобили, особенно электрокары, требуют собственных сим-карт: тариф Билайна уже адаптирован под подключение в авто, без лишних минут, с безлимитом на музыку, видео и навигацию.

Для планшетов – оптимальное количество ГБ с безлимитом на музыку и соцсети, чтобы не зависеть от общественного Wi-Fi.

Для умного дома – стабильная передача данных от камер, сигнализаций и других систем безопасности, чтобы ваш дом был с вами на связи.

Что еще полезное в тарифах

• Удвоенные гигабайты при своевременной оплате. На тарифе «Интернет LIVE» (модемы, роутеры, авто) – гигабайты удваиваются каждый месяц без доплат. На тарифе «Интернет UP» (планшеты, смарт-часы, умные устройства) – начисляются дополнительные гигабайты в зависимости от основного пакета.

• Безлимитный трафик на популярные сервисы. Для модемов и авто: ВКонтакте, Одноклассники, Rutube, TikTok, VK Видео, VK Клипы, Apple Music, Яндекс Музыка, Telegram, WhatsApp*, Snapchat, WeChat. Для планшетов и носимых устройств: Telegram, WhatsApp*, Snapchat, WeChat (при покупке от 6 ГБ). Эти сервисы не расходуют интернет даже при нулевом остатке трафика.

• Кешбэк до 100% за оплату тарифа и дополнительных опций – включая домашний интернет и ТВ. Программа «Твоя выгода» позволяет экономить при комплексном подключении услуг.

– Мы видим, что привычка быть на связи распространяется на всё большее число устройств – от автомобилей до детских часов, – говорит Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу Билайна. – Именно поэтому мы адаптировали тарифную линейку так, чтобы каждый мог просто и выгодно подключить нужное устройство – с понятными условиями, бонусами и реальной пользой, а не универсальными «тарифами про всё».

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: 2VSb5xLXeaM