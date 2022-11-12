В Волгоград прилетел министр РФ Максим Решетников









В Волгоград прибыл глава Минэкономразвития Максим Решетников. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым министр посетит 12 ноября ряд промышленных предприятий региона, проведёт встречу с представителями малого и среднего бизнеса, рассмотрит вопросы социально-экономического развития субъекта.













В преддверии 80-летия контрнаступления советских войск под Сталинградом рабочая поездка началась с возложения венков и цветов на главной высоте России — Мамаевом кургане.