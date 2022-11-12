Общество

В Волгоград прилетел министр РФ Максим Решетников

Общество 12.11.2022 09:54
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12.11.2022 09:54



В Волгоград прибыл глава Минэкономразвития Максим Решетников. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым министр  посетит 12 ноября ряд промышленных предприятий региона, проведёт встречу с представителями малого и среднего бизнеса, рассмотрит вопросы социально-экономического развития субъекта.



В преддверии 80-летия контрнаступления советских войск под Сталинградом рабочая поездка началась с возложения венков и цветов на главной высоте России — Мамаевом кургане.

Фото администрации Волгоградской области

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