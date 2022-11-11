Экология

Концессии отчитались перед частью волгоградских депутатов о коммунальной аварии

Экология 11.11.2022 11:10
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11.11.2022 11:10


Устранению аварийной ситуации на канализационном коллекторе в пойме реки Царица вновь было посвящено расширенное заседание комитета гордумы по ЖКХ. 3 ноября депутаты комитета уже заслушивали предварительную информацию профильного департамента администрации Волгограда о ходе восстановительных работ. На этот раз соответствующий отчет представили ООО «Концессии водоснабжения». Свою позицию также озвучили представители Роспотребнадзора. В обсуждении вопроса приняли участие и депутаты, представляющие в городской думе интересы жителей Ворошиловского и Советского районов.

Как сообщил директор концессии Сергей Сивоконь, за все время существования коллектора Ворошиловского района – с 1971 года – за данным участком числилась «нулевая аварийность». 

Коммунальная авария, случившаяся в ночь на 28 октября, была осложнена выходом из строя сразу двух веток канализационного коллектора, что не позволило воспользоваться резервной линией, и потребовало отключения двух районов города от водоснабжения на время проведения работ. 

Подобная ситуация в Волгограде случилась впервые, – уточнил Сергей Сивоконь. – Для такой глубины залегания предприятию не хватило собственной техники, и к устранению аварии была привлечена специализированная техника другой организации, а также дополнительные силы сварщиков. Работы велись круглосуточно несколько дней, люди работали в три смены. Сегодня на объекте ведутся подготовительные работы по созданию резервной обводной линии.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Волгоградской области Евгений Резников ознакомил депутатов с позицией ведомства. Речь шла, в том числе, о качестве воды, ежедневных лабораторных исследованиях, необходимости дезинфекции загрязненной территории. 

В настоящее время населению подается безопасная вода, но гиперхлорирование необходимо продолжать, – заключил он. 

Вопросы депутатов, как и в прошлый раз, касались всех проблем городского хозяйства. Председатель комитета гордумы по ЖКХ Алексей Мастеров интересовался технологиями санации коллектора, диагностикой состояния трубопроводов и мониторингом сетей. Депутат Олег Спицын поднял вопрос износа коммунальных сетей и рисками подобных аварий в других районах Волгограда.  Заместитель председателя гордумы Геннадий Кузнецов затронул тему штрафных санкций в адрес концессий. Запасом воды для подпитки котельных и перспективами закольцевания системы теплоснабжения интересовался Сергей Шилин. О процедуре осуществления контроля за качеством воды говорил зампредседателя комитета гордумы по экологии Андрей Поплавский.

Все рекомендации Роспотребнадзора, а также профильных служб будут направлены в концессии, заверили в гордуме. Выполнение этих рекомендаций станет также темой одного из ближайших заседаний  комитета.

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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