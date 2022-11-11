Происшествия

В Волгограде самогонщик доставлен с больницу со страшными ожогами

Происшествия 11.11.2022 09:56
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11.11.2022 09:56


В ожоговый  центр больницы №25 Волгограда доставили 56-летнего мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, накануне хозяин одной из квартир на Семи ветрах в Дзержинском районе решил проверить самогонный аппарат, в результате чего произошел несчастный случай.    

–  Вызов поступил накануне в многоквартирный дом, расположенный на улице Бульвар 30-летия Победы. Предварительный диагноз, с которым был доставлен в больницу №25 Волгограда житель  квартиры, – термический ожог 40% тела, – сообщили информагентству в экстренных. – Пострадавший передан реанимационной бригаде. Насколько известно, в квартире вышел из строя самогонный аппарат. В результате этого мужчина и получил травмы. 

Как уточнили информационному агентству в облздраве, состояние мужчины оценивается врачами на сегодня как тяжелое. Пострадавший до сих пор находится в реанимации. В профильном ведомстве также напоминают о вреде употребления самогона. 

–  В самогоне в больших количествах содержатся сивушные масла – ядовитые вещества, являющиеся побочным продуктом спиртового брожения. Особенно ядовит изоамиловый спирт, который составляет 60% сивушного масла, – уточняют в облздраве. – У потребляющих самогон пациентов обнаруживается повреждение печени, сосудов и центральной нервной системы.

Напомним, в июле 2022 года в Красноармейском районе на улице 50 лет Октября при схожих обстоятельствах получил ожоги мужчина  1947 года рождения. Волгоградец находился в квартире один, когда взорвался самогонный аппарат.

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