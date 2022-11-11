ВТБ запустил трансграничные переводы по номеру карты

Экономика 11.11.2022 08:36
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11.11.2022 08:36
Клиенты ВТБ могут переводить средства физлицам в страны СНГ по номерам карт зарубежных национальных платежных систем. Новый сервис ускорит и упростит транзакции для пользователей: теперь не нужно заполнять реквизиты счета получателя. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский в рамках форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2022».
Клиенты ВТБ могут отправить деньги на карты национальных платежных систем соседних государств, в том числе Армении, Белоруссии, Киргизии. Провести транзакцию можно в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн. Для этого достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. Средства поступят на счет мгновенно.
Для переводов клиентам ВТБ не требуется открывать дополнительный счет в национальной валюте – деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера (по курсу банка-получателя). Предусмотрена фиксированная комиссия – 1% от суммы перевода (минимум 50 рублей). Лимиты по операциям составляют до 150 тысяч рублей в сутки и до 300 тысяч рублей в месяц. Услуга доступна в ВТБ Онлайн для устройств Android и в интернет-банке.
-ВТБ активно тестирует и внедряет новые технологии для проведения денежных переводов за рубеж. Изменившаяся экономическая ситуация и связанные с ней ограничения продолжают стимулировать развитие систем, альтернативных SWIFT. Прямые переводы на карты национальных платежных систем – один из наших флагманских проектов, максимально быстрый, удобный для пользователей. Сегмент трансграничных переводов обладает большим потенциалом для роста, поэтому мы продолжим и в дальнейшем работать в части расширения географии, – отметил член правления ВТБ Святослав Островский.
С июня клиенты ВТБ могут перевести средства за рубеж в национальных валютах дружественных стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию и Казахстан, а также в страны Азии. Транзакция производится по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц. С момента запуска сервиса в июне пользователи совершили более 31 тысячи операций на общую сумму 13 млрд рублей. По сравнению прошлым годом объем переводов в эти страны вырос в несколько десятков раз.
В октябре ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, первой из которых стала Армения. Российские клиенты ВТБ смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в Банк ВТБ (Армения) по номеру его мобильного телефона.
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