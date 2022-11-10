Экономика

ВТБ к 2025 году будет выдавать дистанционно каждую вторую ипотеку

Экономика 10.11.2022 12:01
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10.11.2022 12:01


ВТБ планирует более чем в 2,5 раза нарастить долю онлайн-сделок по ипотеке и к 2025 году намерен выдавать полностью дистанционно каждый второй жилищный кредит. Этому будет способствовать внедрение новых цифровых сервисов, интерес заемщиков к сделкам в других регионах и готовность застройщиков проводить продажи квартир удаленно. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на форуме «Финополис-2022».
По оценке ВТБ, доля онлайн-заявок на получение ипотеки сегодня составляет 55%, использование электронной регистрации в сделках с ипотечным кредитованием занимает уже около 80%. Одновременно 70-80% застройщиков, по данным банка, сегодня готовы работать удаленно. Во многом это обусловлено интересом к межрегиональным транзакциям. За восемь месяцев 2022 года в Росреестр поступило более 400 тыс. заявлений для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу, что на 17% превысило показатель прошлого года.
Ранее полную цифровизацию жилищного кредитования сдерживали ограничения по удаленной идентификации и необходимость личного присутствия клиента в офисе банка или удостоверяющем центре для выпуска электронной подписи. Однако в этом году рынок ипотеки готовится к внедрению новых цифровых сервисов, которые сделают полный переход ипотеки в онлайн вопросом ближайшего времени.
-Уже в ноябре мы готовимся запустить полностью цифровую ипотеку благодаря интеграции с приложением «Госключ». Это станет серьезным прогрессом для рынка и позволит в разы ускорить выдачу кредитов. Всего за несколько лет из сложного и длительного процесса мы превратили ипотеку в быстрый и простой для оформления продукт. Сегодня примерно каждая пятая сделка в ВТБ проходит дистанционно. К 2025 году мы готовимся проводить «в цифре» каждую вторую сделку, на рынке, по нашим оценкам, оформить цифровую ипотеку сможет каждый пятый россиянин, а в городах-миллионниках – каждый третий, – заявил Анатолий Печатников.
До конца ноября ВТБ начнет выдавать ипотеку полностью в цифровом формате. Чтобы оформить жилищный кредит онлайн, заемщику будет достаточно получить одобрение заявки на ипотеку и самостоятельно выпустить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в приложении «Госключ». Для этого потребуется смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового образца с чипом, который позволяет подтвердить личность пользователя.
В день сделки клиент сможет удаленно подписать документы по кредиту, договор купли-продажи, заявление на регистрацию права на приобретаемый объект. Оформление сделки в Росреестре также проходит дистанционно, без привязки к ипотечному центру банка или МФЦ. До конца ноября услуга станет доступна во всех регионах присутствия ВТБ.
ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 755 млрд рублей.  По прогнозам ВТБ, в четвертом квартале в целом на российском рынке выдачи ипотеки могут достичь 1,3 трлн рублей в случае отсутствия значимых макроэкономических изменений. Совокупно это позволит рассчитывать на 4,4-4,5 трлн рублей продаж по итогам года.



 

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