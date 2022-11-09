На ферме в Волгоградской области обнаружили изувеченный труп

В Михайловском районе Волгоградской области обнаружен труп 43-летнего разнорабочего. Как сообщает ИА «Высота 102», страшную находку сделал хозяин одной из ферм в хуторе Троицком.

— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Мужчина погиб во время выполнения работ на сельскохозяйственной базе, упав на работающее устройство трактора по дроблению пшеницы.

Установлено, что разнорабочий проживал на сельхозбазе. Накануне он начал дробить пшеницу.

— По неосторожности рабочий упал на крутящийся вал дробилки, его одежду намотало, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте, — добавили в СУ СКР по региону. — В момент трагедии работник находился на базе один.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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