Придавило к стеллажу: под Волгоградом на 41-летнего механика упало оборудование

В Михайловском районе Волгоградской области 41-летнего механика придавило производственным оборудованием. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел на площадке Михайловского маслодельно-сыродельного комбината.

— Фроловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Проводятся следственные действия. Назначен комплекс судебных экспертиз

По версии следствия, 10 июня 2022 года 41-летний механик находился на своем рабочем месте на одном из предприятий в Михайловке, основным видом деятельности которого является производство молочной продукции. При проведении погрузочно-разгрузочных работ на мужчину упало производственное оборудование. Сотрудника придавило к металлическому стеллажу.

Работник получил тяжкие телесные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и множественные переломы различных частей тела. Сейчас угрозы жизни пострадавшего нет.

— Следователи установили, что лицом, допустившим нарушения требований охраны труда, является 29-летний механик организации, который ненадлежащим образом организовал производство работ, и допустил нахождение работника в зоне падения грузов при их перемещении погрузчиком, — добавила официальный представитель волгоградского СК.

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