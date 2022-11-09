Экономика 09.11.2022 11:33
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09.11.2022 11:33
Клиенты Сбербанка в регионах Поволжья в 2022 году стали более активно пользоваться SberPay. По итогам 9 месяцев в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакция увеличилось в 2,3 раза и достигло почти 1 млн. Также увеличился и общий объем транзакций – за три квартала текущего года он превысил 1,7 млрд рублей, что более чем в 1,7 раз больше показателей прошлого года.
Наиболее часто с помощью SberPay в Поволжье расплачиваются в ресторанах быстрого питания и при оплате услуг ЖКХ – 19,2% и 19,1% соответственно. Также в ТОП-5 категорий, в которых активно используют сервисы SberPay, вошли «Автомобильные запчасти и аксессуары» (7,1%), «Мебель и предметы интерьера» (5,5%) и «Одежда для всей семьи» (5,1%).
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Семейство сервисов SberPay – одно из наиболее активно развивающихся и перспективных направлений Сбера. Вариативность и удобство их использования отмечают и наши клиенты, которые активно пользуются сервисами при оплате как в интернете, так и офлайн. Важно заметить, что сервис сейчас особенно актуален, а ежемесячный прирост количества транзакций в этом году составляет более 17 тыс. операций, что в 7 раз больше, чем в прошлом году».
В семейство SberPay входят сервисы бесконтактной оплаты в интернет-магазинах, оплата телефоном «SberPay оплата по QR» и биометрическая система «Оплата одним взглядом».
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