Экономика

Сбербанк: жители Поволжья стали в 2,3 раза чаще использовать сервисы SberPay

Экономика 09.11.2022 11:33
0
09.11.2022 11:33


Клиенты Сбербанка в регионах Поволжья в 2022 году стали более активно пользоваться SberPay. По итогам 9 месяцев в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакция увеличилось в 2,3 раза и достигло почти 1 млн. Также увеличился и общий объем транзакций – за три квартала текущего года он превысил 1,7 млрд рублей, что более чем в 1,7 раз больше показателей прошлого года.

Наиболее часто с помощью SberPay в Поволжье расплачиваются в ресторанах быстрого питания и при оплате услуг ЖКХ – 19,2% и 19,1% соответственно. Также в ТОП-5 категорий, в которых активно используют сервисы SberPay, вошли «Автомобильные запчасти и аксессуары» (7,1%), «Мебель и предметы интерьера» (5,5%) и «Одежда для всей семьи» (5,1%). 

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Семейство сервисов SberPay – одно из наиболее активно развивающихся и перспективных направлений Сбера. Вариативность и удобство их использования отмечают и наши клиенты, которые активно пользуются сервисами при оплате как в интернете, так и офлайн. Важно заметить, что сервис сейчас особенно актуален, а ежемесячный прирост количества транзакций в этом году составляет более 17 тыс. операций, что в 7 раз больше, чем в прошлом году».
В семейство SberPay входят сервисы бесконтактной оплаты в интернет-магазинах, оплата телефоном «SberPay оплата по QR» и биометрическая система «Оплата одним взглядом».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
09.11.2022 15:30
Экономика 09.11.2022 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2022 09:52
Экономика 09.11.2022 09:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2022 08:33
Экономика 09.11.2022 08:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.11.2022 08:01
Экономика 09.11.2022 08:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.11.2022 19:28
Экономика 08.11.2022 19:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 16:38
Экономика 08.11.2022 16:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 15:27
Экономика 08.11.2022 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 15:05
Экономика 08.11.2022 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 15:03
Экономика 08.11.2022 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 14:02
Экономика 08.11.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 13:06
Экономика 08.11.2022 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 10:35
Экономика 08.11.2022 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 10:20
Экономика 08.11.2022 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.11.2022 16:51
Экономика 07.11.2022 16:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.11.2022 15:57
Экономика 07.11.2022 15:57
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:01
На «Волгоград Арене» построят два новых футбольных поля за 40 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:30
ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго выдан паспорт готовности к работе в отопительный периодСмотреть фотографии
14:58
Брусчатку на Аллее Героев в Волгограде решили полностью обновить из-за нескольких проблемных участковСмотреть фотографии
14:25
«Надо подготовить учителей»: волгоградские школьники вернутся к изучению «Молодой гвардии»Смотреть фотографии
14:14
На ферме в Волгоградской области обнаружили изувеченный трупСмотреть фотографии
13:53
Волгоградцы сообщают о массовых сбоях в работе «Яндекс Go» и UberСмотреть фотографии
13:39
Конец коридора затмений: big data о том, как общаются разные знаки зодиакаСмотреть фотографии
13:17
Под Волгоградом мобилизованные в бронежилетах стреляли холостымиСмотреть фотографии
12:48
Работника кладбища в Волжском задержали за кражу с могилыСмотреть фотографии
12:27
Волгоградцам предлагают проголосовать за канатную дорогу на остров СарпинскийСмотреть фотографии
11:59
Клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» смогут повысить эффективность рекламыСмотреть фотографии
11:55
Губернатор Волгоградской области привился от гриппаСмотреть фотографии
11:44
Волгоградских чиновников обязали обеспечить лекарством 2-летнего ребенка с генетическим заболеваниемСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде фура смяла иномарку с подростками: погиб 17-летний юношаСмотреть фотографии
11:31
Слухи об отставке Владимира Третьякова прокомментировали в Волгоградской академии МВДСмотреть фотографии
10:43
ВТЗ подвел итоги 35 лет работы трубопрокатного цехаСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом под вой сирен в полусотне домов исчезло отоплениеСмотреть фотографии
10:23
Отечественные реанимации-«капсулы» открылись в больнице №25 ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области по искам «Волгоградэнергосбыта» арестовали счета жителей на 70 млн рублейСмотреть фотографии
09:49
Из Волгоградской области отправили еще один эшелон мобилизованных: видеоСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде около ж/д переезда нашли тело пенсионераСмотреть фотографии
09:03
«Они отплатят любовью»: самые маленькие обитатели пункта содержания бездомных животных в Волгограде ищут добрые рукиСмотреть фотографии
08:40
ГОСТ VPN: «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис построения и эксплуатации защищенных сетейСмотреть фотографии
08:33
В Волгограде менеджерам, геодезистам и инженерам готовы платить по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:21
Артисты волгоградского НЭТа прятались во время учебной тревоги в подвале с интернетомСмотреть фотографии
08:01
Волгоградцы набрали кредитов на 315 миллиардов рублейСмотреть фотографии
21:08
В Волжском мужчина с рупором эвакуировал жильцов двух многоэтажекСмотреть фотографии
20:31
Как спастись в метротраме Волгограда в случае воздушной тревоги: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:29
Журналиста СМИ «Волжский Z» осудили за дискредитацию ВС РФ на концертеСмотреть фотографии
19:28
«Открытие Авто»: китайские марки открыли почти 300 шоу-румов за 10 месяцевСмотреть фотографии
 