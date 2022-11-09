ВТЗ подвел итоги 35 лет работы трубопрокатного цеха

Экономика 09.11.2022 10:43
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09.11.2022 10:43
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), отметил 35-летний юбилей трубопрокатного цеха №2 (ТПЦ-2). С начала своей работы подразделение произвело более 1,3 млн тонн горячепрессованных труб.
Цех был введен в эксплуатацию 29 октября 1987 года и стал единственной в России площадкой по выпуску прессованных труб. Производство создавалось для освоения выпуска труб из труднодеформируемых сталей и сплавов для энергетической, химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности.
ТПЦ-2 непрерывно работает над освоением новых видов продукции. С момента вхождения ВТЗ в состав ТМК в ТПЦ-2 было освоено производство насосно-компрессорных и обсадных труб и муфт к ним из стали типа 13Cr. Значительно расширен сортамент бесшовных труб из нержавеющих сталей аустенитного класса для энергетического машиностроения, освоено производство труб из сплавов ТМК-С для нефтяной промышленности.
— В течение последних двух лет в ТПЦ-2 реализуется проект технического перевооружения производства, цель которого увеличить объем выпуска труб из нержавеющих марок стали. Это новый этап развития цеха, значимый как для завода, так и в масштабах всей компании, и мы уверены, что коллектив достигнет всех поставленных целей, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
В рамках празднования 35-летия в ТПЦ-2 состоялась встреча руководства ВТЗ с коллективом и ветеранами цеха. В связи с юбилеем 37 работников были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами разного уровня. На «Аллее труда ТПЦ-2» состоялось открытие после реставрации памятной стелы в честь первостроителей цеха и высадка 35-го саженца клена: по количеству лет, прошедших с момента основания подразделения.
Также в рамках юбилейной программы для сотрудников цеха были организованы посещения театрализованных постановок, экскурсии на производство для членов семей, конкурс детского рисунка, вечер встречи с ветеранами производства. Специально к юбилею был издан памятный буклет «Пишем историю вместе».
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