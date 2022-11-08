В школе-интернате в Волгограде вскрыли мошенничество с деньгами федерального гранта

Расследования 08.11.2022 13:24
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08.11.2022 13:24
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после проверки отчетности по федеральному гранту, предоставленному волгоградской школе-интернату «Созвездие» на оказание психолого-педагогической помощи нуждающимся. Об этом сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Установлено, что в январе 2021 года ГБОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие» из федерального бюджета предоставлен грант в форме субсидии на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Деньги были предоставлены в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Для исполнения гранта интернат заключил договоры на оказание соответствующих услуг с тремя работниками одного из образовательных учреждений, обладающими необходимой квалификацией. Согласно представленным в интернат актам выполненных работ в 2021 году они провели 315 консультаций.
- В ходе надзорной проверки в 174 случаях не подтвердились данные об оказании услуг: по отдельным адресам указанные в документах граждане никогда не проживали, некоторые адреса являлись вымышленными, - сообщила Черединина.
Материалы проверки были переданы в следственные органы. Уголовное дело возбуждено СО №3 СУ УМВД России по г. Волгограду по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору).
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