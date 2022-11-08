Общество

«Придется корректировать планы»: Бочаров ответил на вопрос, хватит ли бомбоубежищ волгоградцам

Общество 08.11.2022 11:59
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08.11.2022 11:59


Губернатор Волгоградской области  8 ноября в ходе  масштабных учений по гражданской обороне пообщался с журналистами. В том числе, сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров ответил на вопрос о готовности укрытий к приему населения в случае ЧС. 

Наша задача на сегодня - проверить, в каком состоянии находятся объекты, которые мы планируем использовать для защиты населения при природных ЧС, либо ЧС техногенного характера. Мы должны понимать, что вопросы безопасности являются наиважнейшими. Метротрам будет использоваться для укрытия населения в случае необходимости. И сегодня мы должны не только оценить его состояние, но и понять, что люди в случае эвакуации  будут обеспечены всем необходимым. Естественно, здесь и ответственность самих жителей. Жители должны понимать, что в случае принятия мер по эвакуации необходимо при себе иметь определенный суточный запас: продуктов питания, воды, средств личной гигиены. И конечно, я повторюсь, будет сформирован запас в тех помещениях, которые будут использоваться как укрытия. Но и сами жители должны осознавать ответственность.  

По словам  Андрея Бочарова,  задача комплексных учений, организованных 8 ноября в Волгоградской области, – выявление проблемных мест и формирование плана дальнейшей работы. 

– Мы не нашли в архивах, когда проводились последний раз такие учения на территории Волгоградской области. Можем только предполагать, что добрые пятьдесят лет назад, – сказал губернатор. – Естественно, что-то за годы могло выйти из строя, что-то обветшало. Мы сегодня должны проверить все системы и убедиться в их готовности. Кроме того, население уже не готово к таким мероприятиям. Все забыли про это. А между тем, лет 20-30 назад в каждом доме в обязательном порядке была информация, как себя вести в случае чрезвычайной ситуации. Сейчас этого нет. Поэтому мы должны вернуться к этому вопросу. 


Андрей Бочаров напомнил, что подвалы в домах Волгограда также должны быть готовы принимать людей в случае угрозы.  

– Работа предстоит масштабная. Сегодня мы делаем первый шаг. В каждом муниципальном образовании Волгоградской области созданы контрольные группы, которые проверят планы, созданные после войны, и сверить их с реальностью, чтобы привести инфраструктуру в надлежащее состояние. Повторюсь: очень важные и своевременные. 

На вопрос журналистов, хватает ли бомбоубежищ для населения Волгоградской области, Андрей Бочаров ответил следующее: 

–  В целом, исходя из наших планов, их достаточно. Но вопрос в другом: в каком состоянии они находятся. Этот вопрос для нас наиважнейший. То, что укрытий достаточно, сомнений нет. Но готовы ли они для населения? Хочу отметить, что укрытия – это не только бомбоубежища, но и подвалы многоквартирных домов. Сегодня нам надо обеспечить управление всей этой системой. В целом  система функционирует, но насколько качественно, говорить рано. Придется корректировать планы, вкладывать средства в наведение порядка. В том числе, сегодня мы понимаем, что в ходе модернизации метротрама мы должны уделять внимание безопасности. Если раньше мы не рассматривали этот вопрос как важный, то сегодня мы понимаем, что его надо выделять в отдельное направление. 

Как заключил губернатор Волгоградской области, система ГО в регионе работает, однако выводить ее необходимо на новый уровень. 

Нам важно, чтобы система работала качественно и в соответствии со временем, – подчеркнул Андрей Бочаров. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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