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МТС обеспечила студенческие общежития ВолгГТУ высокоскоростным интернетом

Телеком 07.11.2022 14:16
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07.11.2022 14:16


МТС совместно с Волгоградским государственным техническим университетом завершили очередной этап цифровизации студенческих общежитий, обеспечив их WiFi-доступом. Теперь студенты учебного заведения смогут пользоваться высокоскоростным интернетом для участия в онлайн-лекциях, подготовки к занятиям и общения с друзьями и близкими.
Беспроводной интернет стал доступен студентам в общежитиях на проспекте Ленина, 50 и улице Рабоче-Крестьянской, 21 в Волгограде. Это позволит учащимся университета пользоваться более быстрым интернетом для работы с информационно-образовательными источниками, прохождения онлайн-курсов, общения с преподавателями и близкими не только в стенах вуза, но и в общежитиях.
Роль качественного интернета сейчас невозможно переоценить, он необходим, как для эффективного поиска информации и учебы, так и для комфортной жизни и социализации студентов. Как мы видим по аналитике, студенты оценили возможности Wi-Fi в общежитиях и в среднем в месяц точками доступа пользуются свыше 75% учащихся, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
На сегодняшний момент в техническом университете на очной форме обучается около 7 000 студентов, среди них не только жители Волгограда, но и ребята из других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Для всех иногородних и иностранных студентов, которые проживают в наших общежитиях, особенно важен стабильный интернет для получения информации, учебной деятельности и, самое главное, общения со своими родными и близкими. Мы стремимся создать все условия для студентов ВолгГТУ, чтобы жить и учиться в стенах нашего университета им было комфортно. И конечно, в ближайших наших планах продолжить тесное взаимодействие с компанией МТС по обеспечению всех общежитий вуза WiFi-доступом, – отметил ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий.
Фото пресс-службы ВолгГТУ.

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