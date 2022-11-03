



«Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам сентября 2022 года. Согласно результатам исследования, в первый осенний месяц россияне потратили на покупку машин 93,6 млрд рублей. Это на 11% больше, чем месяцем ранее (в августе – 84,1 млрд рублей), и на 64% меньше, чем в сентябре 2021 года (260,7 млрд рублей). При этом сильнее всего затраты россиян выросли у китайских брендов, на которые в начале осени и было потрачено больше всего денег. Всего сентябре нынешнего года было реализовано 45,4 тыс. новых легковых автомобилей – на 11% больше результата августа (40,9 тыс. штук).

Доля премиум-сегмента продолжает падать

В сентябре доля премиальных автомобилей в структуре финансовой емкости составила 7%. Таким образом, этот показатель второй месяц подряд находится ниже отметки в 10%. Жители России в первый месяц осени приобрели 877 новых машин премиум-сегмента (на 5% меньше, чем в августе), потратив на них 6,6 млрд рублей (+2%). Соответственно, доля автомобилей массового сегмента составила 93%. Объем их реализации в сентябре достиг 44,5 тыс. единиц (+11% к августу), а затраты на покупку - 87 млрд рублей (+12%).

«Китайцы» заработали около 40% всех денег

Уже четвертый месяц подряд больше всего денег россияне тратят на покупку машин китайских марок. Так, в сентябре было куплено 12,4 тыс. новых автомобилей из КНР на сумму в 35,9 млрд рублей (38% от общих затрат).

Второе место сохраняют корейские автопроизводители с результатом 22,4 млрд рублей и долей 24%. Их продажи в первый осенний месяц составили 7,3 тыс. единиц. Третью позицию сохранили российские марки, на которые было потрачено 18,2 млрд рублей (доля – 19%). При этом в сентябре больше всего реализовано именно отечественных автомобилей (20,6 тыс. штук), но из-за самой низкой средневзвешенной цены они уступают в деньгах «китайцам» и «корейцам». Оставшиеся затраты приходятся на европейские (10,5 млрд рублей), японские (6,2 млрд рублей) и американские (0,3 млрд рублей) бренды.

Отдельно стоит отметить, что в сентябре выросли затраты по всем маркам, кроме американских (-11% к августу). А вот сильнее других они увеличились у китайских брендов (+17%).

Сегмент SUV – вне конкуренции

Кроссоверы и внедорожники по-прежнему собирают больше всего денег с российских покупателей. В начале осени жители нашей страны стали обладателями 24,1 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, потратив на них 67,1 млрд рублей. Таким образом, на его долю в сентябре пришлось 53% от общих продаж и 72% всех затраченных средств (49% и 67% по итогам августа соответственно).

Второе место на российском рынке сохраняют автомобили В-класса. За весь сентябрь было реализовано 17,3 тыс. новых таких машин на сумму 16,5 млрд рублей. Доля этого сегмента составила 38% по объему реализации и 18% – по деньгам (месяцем ранее – 42% и 21%).

Как итог, на долю этих двух сегментов (SUV и B) пришлось 91% от общего объема продаж и 90% всей финансовой емкости рынка. И если за месяц затраты на покупку кроссоверов и внедорожников увеличились на 19%, то машин В-класса - сократились на 5%. Доля всех остальных сегментов в первый месяц осени составила 9% в объеме реализации и 10% от всех затраченных средств.

— Драйвером роста финансовой емкости рынка продолжают оставаться китайские и российские автопроизводители. В сентябре на них суммарно пришлось 72% всех проданных автомобилей и 57% потраченных денег. «Китайцы» не поддерживают антироссийские санкции и продолжают поставки своей продукции на наш рынок, а АВТОВАЗ в настоящее время наладил выпуск автомобилей семейства LADA Granta и Niva, на которые к тому же распространяются условия программы господдержки. При этом отечественный производитель играет как в сегменте В, так и в SUV, а «китайцы» делают ставку на кроссоверы. Так что львиная доля затрат россиян обоснованно приходится на эти два сегмента, — отмечают в пресс-службе «Открытие Авто».

— Доля китайских марок на российском рынке с каждым месяцем растет, поэтому растут и затраты на покупку этих автомобилей. Так, с начала нынешнего года доля продаж «китайцев» увеличилась примерно втрое, а их доля в финансовой емкости – почти вчетверо. И этот процесс, вероятно, продолжится, поскольку многие дилеры активно переходят на работу с китайскими брендами, которые готовы обеспечить необходимый объем поставок машин. А вот дилеры корейских, японских, европейских марок в нынешних условиях могут рассчитывать только на параллельный импорт, который пока не в состоянии компенсировать потерянные объемы, — объясняют в пресс-службе аналитического агентства «АВТОСТАТ».

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.