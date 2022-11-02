В Сбере провели исследование по бесконтактной оплате





Недавно в Сбере сообщили, что в России за год доля безналичных расходов выросла на 1,79 п.п., но по сравнению со II кв. 2022 снизилась на 1 п.п. Это стало известно благодаря совместному исследованию лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс.





Также там заявили, что в III квартале 2022 года наметилась тенденция по снижению оборота в непродовольственных категориях. Однако в некоторых направлениях отмечается значительный рост объема покупок именно в онлайн. Среди лидеров исследователи отмечают категорию стройхозтоваров, там доля безналичной оплаты достигла 69,2%, что на 9,1% больше, чем во II квартале этого года. Подобный рост отмечается и в категории «Электроника и бытовая техника», хотя он не такой заметный – около 1,5%.

А вот в точках фастфуда доля безналичных платежей наоборот снизилась. В III квартале она составила 70%, что ниже показателей прошлого квартала на 1,5%. Однако индустрия общественного питания по-прежнему остается одной из категорий, где доля безналичных платежей является наиболее высокой.





Также в Сбере отмечают, что в ряде категорий-лидеров по доле безналичной оплаты снизился средний чек. Среди них точки общественного питания и магазины электроники. Аналитики объясняют это тем, что клиенты ресторанов активно переходят в онлайн-сегмент, где чаще всего заказывают стандартизированные блюда с меньшим чеком, чем при посещении заведения. А вот в сегменте электроники жители России стали обращать больше внимания на более дешевые гаджеты, что произошло из-за увеличения предложения именно в бюджетном сегменте.





Исследователи рассказали, что в Поволжье доля бесконтактных покупок составляет более 53%, а самыми «безналичными» регионами в III квартале стали Самарская (60,4%), Саратовская (57,4%) и Волгоградская (57,1%) области.





При этом в Сбербанке заявляют, что в регионах Поволжья востребованность эквайринга от Сбера растет. Так по итогам трех кварталов 2022 года там отмечают рост объема бесконтактной оплаты как онлайн, так и в торговых точках. С января по сентябрь 2022 года общий объем эквайринга Сбербанка в Поволжье увеличился на 15% и превысил 610 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





По словам председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко сервисы бесконтактной оплаты продолжают активно развиваться и привлекают все большее количество клиентов.





-Сервисы Сбера по безналичной оплате сегодня позволяют оплачивать покупки в наиболее удобном для наших клиентов формате. Использование банковской карты для оплаты как онлайн, так и офлайн продолжает набирать популярность, – отмечает Анащенко. – Это подтверждают и цифры – с января по сентябрь на 9% выросло количество транзакций по сравнению с прошлогодними показателями.





СберИндекс — аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели.





ЧекИндекс — аналитический ресурс IT-компании «Платформа ОФД», ежедневно обрабатывающей свыше 50 млн кассовых чеков с миллиона онлайн-касс в стране. Компания является крупнейшим оператором фискальных данных России по версии CNews Analytics.















