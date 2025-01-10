Общество

Перекапывают пляжи, как грядки: волгоградец рассказал, что творится на берегах отравленного моря в Анапе

Общество 10.01.2025 15:25
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10.01.2025 15:25


Предприниматель из Волгограда Михаил Фурманов, известный землякам как владелец автокинотеатра на набережной, на январских каникулах отправился в Анапу, чтобы помочь в устранении экологической катастрофы после разлива мазута. По словам Михаила, за три дня он побывал в трех разных точках – от самой Анапы до поселка Волна вблизи эпицентра аварии. Ситуация, по словам волгоградца, катастрофическая. Но волонтеры не оставляют попыток сохранить природу и даже изобретают новые методы «ловли» токсичных веществ. 

Прервав выходные, Михаил уже 7 января был в Анапе вместе с товарищем. На первый взгляд, рассказывает волгоградец, пляжи могут показаться местами сегодня даже чистыми. Но это лишь до тех пор, пока в прямом смысле не копнул глубже. 

– Все пляжи усыпаны хлопьями мазута. Ширина пляжей достигает 100-150 метров, и в 15 метрах от береговой линии на глубине 20 сантиметров залегают пласты мазута толщиной от 1 до 5 сантиметров. Внешне их не видно абсолютно. Но нужно снимать слой песка с частицами и слоями по всей территории пляжей, – рассказывает волонтер. – У поселка Волна спуск к берегу для техники ограничен, там среди больших камней залегли большие пласты мазута, облепив при этом вынесенный на берег мусор, корабельные канаты и сами камни.  

Несмотря на то, что в Анапе сейчас с утра до вечера трудятся волонтеры со всей России – от Владивостока до Калининграда, для устранения масштабной экологической катастрофы требуется еще больше людей и техники, говорит Михаил. Ежедневно отравленное море «выплевывает» новые сгустки нефтепродукта. И день за днем все это нужно собирать в мешки. Снова и снова приходится спасать животных и птиц. 

Добровольцы не только выполняют ежедневно одну и ту же работу, но и изобретают новые методы борьбы с вездесущим мазутом. 

– В одном из мест мы придумали интересное решение, которое помогает нам ловить вновь прибывающий с воды мазут. Мы растянули сетку для строительных лесов. Капли мазута затягиваются и остаются на ней висеть, – говорит волгоградский предприниматель.


С большой благодарностью принимают волонтеров жители Анапы. Они и сами выходят каждый день на пляжи, и помогают с организационными вопросами. 

– Местные с большой благодарностью относятся к такой поистине всероссийской помощи. На одном из пляжей местный предприниматель бесплатно организовал пункт питания для нас. Поэтому с едой и спецодеждой проблем у нас нет. Выдали нам также респираторы, очки, «Полисорб» и другие медикаменты, – говорит волгоградец. 

В предстоящий летний сезон россияне вряд ли смогут войти в море на пляжах Анапы. 

– Сейчас, когда заходишь на пляж, то будто оказываешься в автомастерской – тебя встречает стойкий запах моторного масла. Если и приезжать в Анапу в этом году, то разве что погулять, но точно не купаться, – подытоживает разговор перед новым выходом к отравленному морю Михаил. 

Фото, видео: Михаил Фурманов

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