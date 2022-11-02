Расследования

Жительницу Волгограда осудили за покупку сертификата о вакцинации

Расследования 02.11.2022 14:03
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02.11.2022 14:03



Виновной в мелком взяточничестве признана жительница Волгограда, которую уличили в покупке сертификата о вакцинации от COVID-19.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, приговор волгоградке вынес мировой судья судебного участка №136 Дзержинского судебного района.
По материалам дела, 2 июня 2021 года женщина дала взятку участковому врачу-терапевту одной из районных поликлиник города Волгограда за получение заведомо поддельного сертификата о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции без ее фактического прохождения.  
Вину в совершении преступления женщина признала и раскаялась.
- Мировой судья назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 6000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней в вышестоящий суд, - сообщила Вальковская.

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