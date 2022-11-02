В Дзержинском районе Волгограда накануне примерно в 18.18 легковая иномарка сбила 50-летнюю женщину. От удара пешехода буквально подбросило в воздух.

— По предварительной информации, 67-летний водитель за рулем автомашины Peugeot двигался по улице Землячки со стороны проспекта имени Жукова в направлении улицы Космонавтов, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На пересечении улицы Землячки и бульвара 30-летия Победы водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на 50-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии женщину-пешехода доставили в больницу. Судя по кадрам видео с уличных камер, женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. К пострадавшей тут же бросились другие пешеходы и водители остановившихся машин.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области