Происшествия

От удара подбросило в воздух. В Волгограде на переходе иномарка сбила 50-летнюю женщину: видео

Происшествия 02.11.2022 10:29
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02.11.2022 10:29


В Дзержинском районе Волгограда накануне примерно в 18.18 легковая иномарка сбила 50-летнюю женщину. От удара пешехода буквально подбросило в воздух. 

— По предварительной информации, 67-летний водитель за рулем автомашины Peugeot двигался по улице Землячки со стороны проспекта имени Жукова в направлении улицы Космонавтов, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На пересечении улицы Землячки и бульвара 30-летия Победы водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на 50-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. 


Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии женщину-пешехода доставили в больницу. Судя по кадрам видео с уличных камер, женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. К пострадавшей тут же бросились другие пешеходы и водители остановившихся машин. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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