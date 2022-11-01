







Специалисты «Россети Юг» провели ремонт силовых трансформаторов на 14 подстанциях 35-110 кВ в Городищенском районе Волгоградской области. Реализованные мероприятия позволят улучшить качество энергоснабжения порядка 34 тыс. жителей района.

Помимо бытовых потребителей питающие центры снабжают электроэнергией социально значимые объекты района, среди которых больница, 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 16 школ, 9 детских садов. Надежное энергообеспечение получили такие крупные предприятия агропромышленного комплекса Волгоградской области, как перерабатывающее производство «Сады Придонья» и животноводческое хозяйство «Топ Агро», а также важный объект нефтяной промышленности региона диспетчерская станция «Кузьмичи».

Кроме того, для обеспечения надежной работы электросетевого хозяйства Городищенского района специалисты «Россети Юг» отремонтировали 16 трансформаторных подстанций и столько же воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ. Энергетики заменили 80 опор, более 200 изоляторов, свыше двух километров провода, расчистили от древесно-кустарниковой растительности три гектара трасс воздушных линий.



