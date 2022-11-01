Расследования 01.11.2022 10:31
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01.11.2022 10:31
До 12 лет лишения свободы за разбой грозит 48-летней жительнице города Новоаннинский, которая попросила у пенсионерки воды, а потом ее избила и ограбила.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, женщина обвиняется по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище). Уголовное дело поступило в суд для рассмотрения по существу.
По материалам следствия, 5 августа этого года обвиняемая, надев медицинские перчатки, пришла в дом к 89-летней потерпевшей и попросила воды. Подойдя к столу, гостья взяла металлическую кружку и нанесла ею несколько ударов пенсионерке по голове, требуя передать ей денежные средства. Пожилая женщина сообщила, где находится кошелек и попросила обвиняемую не забирать все деньги, оставив немного на проживание до следующей пенсии. Всего у пенсионерки было 5500 рублей. Обвиняемая похитила из кошелька 3 000 рублей, а также забрала сотовый телефон, стоимостью около 2 000 рублей, чтобы потерпевшая не смогла позвонить в полицию. Покинув дом пожилой женщины, обвиняемая выбросила перчатки и сотовый телефон, и на своем велосипеде поехала в продуктовый магазин за покупками.
Пенсионерка, добравшись ползком до входной двери, стала звать на помощь. Ее крики услышала соседка и вызвала скорую помощь и полицию.
Примечательно, что разбойница знала пенсионерку, так как проживала через два дома от нее. Она изначально решила похитить у нее 3000 рублей. Преступление спланировала, так как знала, что пожилая женщина получает пенсию.
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