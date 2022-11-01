ВТБ выяснил, на какие цели россияне берут кредиты

Экономика 01.11.2022 09:24
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01.11.2022 09:24
Каждый четвертый заемщик оформляет кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома. На втором месте по популярности – средства на рефинансирование, на третьем – кредиты на крупные покупки: авто, бытовую технику и электронику. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного ВТБ среди клиентов российских банков.
Опрос проводился в крупных городах России среди более чем 6 тысяч клиентов в возрасте от 18 до 75 лет. На момент проведения исследования кредиты наличными были оформлены у 21% респондентов.
Из имеющих потребительский кредит каждый четвертый оформлял его на ремонт – такую опцию выбрали 27% заемщиков, причем 16% потратили эти деньги на ремонт квартир, а 11% – на ремонт или строительство частного дома. При этом в прошлом году кредиты на ремонт частного дома брали чаще, чем на ремонт квартир – 13% и 12% соответственно.
Кроме того, 14% заемщиков получили в банках средства на рефинансирование уже существующих кредитов, столько же – на покупку авто и на приобретение бытовой техники или электроники. 13% брали кредит на текущие траты.
Респонденты также направляют заемные средства на отпуск (7%), покупку недвижимости (5%), лечение (5%) и образование (4%). При этом доля кредитов наличными, взятых на покупку мебели, выросла по сравнению с 2021 годом с 5% до 8%.
-Наш опрос показал, что россияне чаще всего брали средства в российских банках для ремонта и обстановки жилья, что связано с высоким спросом на ипотеку, которая традиционно влечет за собой обустройство приобретенной квартиры или дома. А спрос на рефинансирование обусловлен высокими ставками по кредитам весной этого года. Когда ситуация на рынке улучшилась вслед за снижением ключевой ставки, клиенты банков перекредитовались по более комфортным и выгодным условиям, – комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.
За девять месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили более 750 тыс. кредитов наличными на почти полтриллиона рублей. За последние три месяца банк запустил экспресс-кредитование и облегчил для клиентов доступ к кредитам наличными: с начала октября заемщикам, не являющимся зарплатными клиентами банка, достаточно только паспорта и справки о доходах, чтобы оформить кредит до 1,5 млн рублей.
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