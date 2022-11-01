В Волгограде вскрыли аферу с трудоустройством безработных

Расследования 01.11.2022 09:59
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01.11.2022 09:59
Уголовное дело о мошенничестве под видом трудоустройства безработных возбуждено в Волгограде по материалам прокурорской проверки, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Установлено, что 12 ноября 2020 года в ГКУ ВО «Центр занятости населения города Волгограда» поступила заявка генерального директора коммерческой организации о предоставлении субсидии на возмещение частичной оплаты труда при организации общественных работ для 32 безработных граждан.
Коммерческой организации была предоставлена субсидия в размере порядка 300 тысяч рублей.
- Данные денежные средства работодатель должен был использовать для компенсации своих затрат на оплату труда работников, трудоустроенных на вновь созданные рабочие места для выполнения общественных работ (уборка территорий, помещений, вывоз мусора), - пояснила Черединина.
Основанием для перечисления бюджетных средств юридическому лицу послужили представленные руководителем фирмы документы, подтверждающие трудоустройство граждан, выполнение ими работ и получение заработной платы. Однако фактически отдельные граждане в данной организации не работали.
Материалы надзорной проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Уголовное дело возбуждено в отношении директора фирмы по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Расследование уголовного дела проводится СО по Центральному району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
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