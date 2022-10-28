В Волгограде мобилизованные устроили массовую драку, двое в больнице

В Волгограде в одной из воинских частей мобилизованные из соседнего с Волгоградской области региона устроили массовую драку. Как стало известно ИА «Высота 102», в потасовке участвовали не менее 10 человек.

— Жители другого региона пытались пронести в воинскую часть алкогольные напитки. На этой почве у них произошел конфликт с действующими военными. Два человека попали в больницу, — рассказал информагентству собственный источник в силовых структурах региона.

В свою очередь Telegram-канал «Остров свободы» сообщает, что произошла «массовая драка с применением холодного оружия среди мобилизованных», а «смуту начали мобилизованные из Калмыкии».

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», инцидент случился вечером 21 октября. Военным следственным отделом СК РФ по Волгоградскому гарнизону организована проверка. Комментариев от пресс-службы ЮВО по поводу происшествия на момент публикации не поступало.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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