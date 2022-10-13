Происшествия

«Начал зажимать»: под Волгоградом среди мобилизованных поймали пристававшего к подростку мужчину

Происшествия 13.10.2022 13:23
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13.10.2022 13:23


В Волгоградской области в одном из лагерей, развернутых для мобилизованных, поймали мужчину, пристававшего к девочке-подростку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах, по данному инциденту организована проверка. 



— Мужчина выпивал с несовершеннолетней. Предложил ей интим. Несмотря на свой возраст, девушка уже вступала ранее в сексуальные связи, — сообщил собеседник информагентства. 

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Остров Свободы», предположительный участник инцидента рассказывает, что по его словам, случилось 12 октября. 

— Вчера, 12 числа, я пошел за КПП в магазин купить себе сигарет и пива. Когда сидели, пили пиво, познакомились с девчонкой, обменялись номерами. Она попросила меня купить ей сигареты, я купил. Потом она зашла в магазин, что-то еще взяла. Мы сидели, пили пиво, — рассказывает мужчина с замотанными скотчем руками и ногами. — Она с нами сидела, милая девчонка, улыбалась, смеялась. Мы с ней пошли в сторону железной дороги. Я начал ее обнимать, зажимать. Она испугалась и убежала от меня. 

Человек на видеозаписи утверждает, что после совершенного он считает себя «настоящим гадом». 

— Нехороший я сделал поступок, неверный шаг. Понимаю, что прощения мне нет, — заключает обездвиженный мужчина. 

Комментариев от пресс-службы ЮВО по поводу инцидента на момент публикации не поступало. В военном следственном отделе СК РФ по Волгоградскому гарнизону дежурный сообщил, что ни вчера, ни сегодня никого не доставляли и не оформляли. В военной комендатуре Волгоградского гарнизона журналистам ИА «Высота 102» также пояснили, что никаких происшествий зафиксировано не было. 

Фото и видео: архив ИА «Высота 102» / Telegram-канал «Остров Свободы»

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