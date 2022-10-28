В Волгограде 26-летнего мужчину, пострадавшего при взрыве на производстве 25 октября, перевели из реанимации в ожоговое отделение. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области 28 октября, врачи отмечают улучшение его состояния.

Напомним, что при поступлении в ожоговый центр больницы №25 Волгограда у пострадавшего был диагностирован ожог 40% тела.

– Мужчина продолжает лечение в больнице №25, переведен из реанимации в ожоговое отделение, состояние оценивается как средней степени тяжести, – прокомментировали в облздраве.

Также сообщается, что в больнице №15 Волгограда на сегодня остается 22-летняя женщина, также пострадавшая при взрыве. Она проходит лечение в травматологическом отделении.

Напомним, что взрыв в цехе производственной площадки ООО «Форте Пром Стил ГмБХ» прогремел 25 октября около 13.30. В результате ЧП погиб мужчина. В настоящее время отделом СУ СК России по Волгоградской области в Красноармейском районе проводится доследственная проверка.

Масштаб последствий происшествия фотограф информагентства Павел Мирошкин 25 октября показал с высоты.