Происшествия

На видео попала массовая эвакуация школ в Волжском

Происшествия 26.10.2022 10:37
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26.10.2022 10:37


В Волжском Волгоградской области массово эвакуируют школы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, школьников и персонал трех образовательных учреждений вывели на улицу. 



— Эвакуировали школы № 19, № 22, и № 25 кадетский корпус. Дети стоят на улице мерзнут, — сообщили информагентству читатели. — Видели, что кинологи подъехали. Похоже, что это не учебная тревога. 

Впрочем, сами школьники в соцсетях уже выложили видео эвакуаций. Судя по кадрам, ребят этим не удивишь. 

— В ряд учебных заведений Волжского поступили сообщения с угрозами. Оперативно приняты все необходимые меры. Помещения обследуются силами оперативных служб. Ситуация под контролем. Все действия отрабатываются четко по инструкции, — сообщили информагентству в мэрии Волжского.

Ранее ИА «Высота 102», что в школы Волгограда 24 октября поступили сообщения с угрозами. На прошлой неделе сообщение о минировании поступило в администрацию Волгограда. 

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me 

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