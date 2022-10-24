Происшествия

В школы Волгограда 24 октября поступили сообщения с угрозами

Происшествия 24.10.2022 11:38
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24.10.2022 11:38


В общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Волгограда, 24 октября в очередной раз поступили сообщения с угрозами совершения террористических актов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. 

– Угрозы получили все школы Волгограда, – уточнил собеседник информационного агентства. – Решение об эвакуации детей принимается в каждом отдельном случае администрациями учреждений. 

Напомним, на прошлой неделе сообщение с угрозами поступило в администрацию Волгограда. При этом автор письма, сообщавший о заложенном в здании мэрии взрывном устройстве, представился именем известного тиктокера Дани Милохина. Проверку на Володарского, 5 проводили без эвакуации сотрудников. 

 

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