Происшествия

Мэрию Волгограда «заминировали» от лица известного тиктокера

Происшествия 21.10.2022 12:31
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21.10.2022 12:31


В Волгограде сегодня сообщение с угрозой совершения теракта поступило в здание, расположенное по адресу ул. Володарского, 5 в Центральном районе. Неизвестный, представившись популярным тиктокером, заявил о заложенном в мэрии взрывном устройстве.  

Как стало известно ИА «Высота 102», угрозы совершить теракт в администрации города кроме самих чиновников получили и некоторые региональные СМИ. При этом автор письма решил для каких-то целей представиться Даней Милохиным.  

Сообщение действительно поступило этим утром, – рассказал информагентству собственный источник в администрации города. – Любопытно, что угрожавший выбрал для себя псевдоним популярного в кругах тиктокеров исполнителя песен. Но поскольку такие радостные письма мы получаем регулярно, решили этим утром остаться на рабочих местах. Приезжали кинологи со служебными собаками, проверили кабинеты – ничего не нашли. 

Собеседник «Высоты 102» уточняет, что  в настоящее время все сотрудники администрации Волгограда находятся на рабочих местах.  

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