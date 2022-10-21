Мэрию Волгограда «заминировали» от лица известного тиктокера





В Волгограде сегодня сообщение с угрозой совершения теракта поступило в здание, расположенное по адресу ул. Володарского, 5 в Центральном районе. Неизвестный, представившись популярным тиктокером, заявил о заложенном в мэрии взрывном устройстве.

Как стало известно ИА «Высота 102», угрозы совершить теракт в администрации города кроме самих чиновников получили и некоторые региональные СМИ. При этом автор письма решил для каких-то целей представиться Даней Милохиным.

– Сообщение действительно поступило этим утром, – рассказал информагентству собственный источник в администрации города. – Любопытно, что угрожавший выбрал для себя псевдоним популярного в кругах тиктокеров исполнителя песен. Но поскольку такие радостные письма мы получаем регулярно, решили этим утром остаться на рабочих местах. Приезжали кинологи со служебными собаками, проверили кабинеты – ничего не нашли.

Собеседник «Высоты 102» уточняет, что в настоящее время все сотрудники администрации Волгограда находятся на рабочих местах.