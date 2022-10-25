Облздрав сообщил о состоянии волгоградцев, пострадавших при взрыве на заводе

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о состоянии двоих человек, пострадавших 25 октября при взрыве на заводе по производству радиаторов. По информации облздрава, 26-летний мужчина находится в больнице №25, 22-летняя женщина – под наблюдением врачей в больнице №15.

– Состояние пациентки, поступившей в больницу №15, оценивается как средней степени тяжести, госпитализирована в травматологическое отделение, – сообщили в профильном комитете администрации Волгоградской области. – Мужчина госпитализирован в реанимацию больницы №25, состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, что женщину доставили в больницу на личном транспорте. В больничный комплекс пострадавшего 26-летнего мужчину доставила бригада скорой помощи.

Известно, что у обоих пострадавших диагностированы ожоги. У мужчины обожжено порядка 40% тела.