Профессии будущего и стартапы в агротехе: что обсудили эксперты Россельхозбанка с волгоградской молодежью25.10.2022 17:23
ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона25.10.2022 14:34
Сбер создал первую в России библиотеку знаний по киберграмотности25.10.2022 14:18
Сады Придонья представили линейку Nemoloko Barista на международной выставке25.10.2022 11:46
Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey пройдет в онлайн-формате25.10.2022 11:32
В Волгоградской области взлетели цены на свежие огурцы и помидоры25.10.2022 11:29
Банк «Открытие»: на этот раз регулятор не станет менять ключевую ставку24.10.2022 19:18
ВТБ запустил новый сервис для дистанционной ипотеки на новостройки24.10.2022 16:41
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам24.10.2022 14:50
В Волгоградской области «Россети Юг» обеспечили электроэнергией две зерносушилки и механизированный ток24.10.2022 13:13
Сбербанк поддержал волгоградских аграриев на 5 млрд рублей24.10.2022 13:02
ВТБ: россияне оплачивают безналично 80% покупок24.10.2022 12:19
Теперь и для новостроек: Сбер, ДОМ.РФ и Росреестр усовершенствовали электронные закладные24.10.2022 12:14
«Открытие Авто»: каждый пятый заемщик берёт автокредит в возрасте до 30 лет24.10.2022 11:47
«ЕвроХим-ВолгаКалий» внедряет принципы современного менеджмента24.10.2022 09:52
Очередной тренинг руководители «ЕвроХим-ВолгаКалия» посвятили внедрению принципов бережливого производства и повышению операционной эффективности. Участники разобрали теорию производственных потерь, минимизация которых позволяет значительно увеличить результативность производственного процесса; модель «узких мест», описывающую...