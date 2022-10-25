В центре Волгограда тушили ресторан «Шафран»

В Центральном районе Волгограда произошло возгорание в одном из помещений ресторана по улице 13-й Гвардейской, 7. Как стало известно ИА «Высота 102», огонь распространился в подвале заведения общепита.

— Из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в подвальном помещении ресторана «Шафран», — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Эвакуацию не проводили.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сигнал о задымлении поступил на пульт дежурного в 10.48.

— На площади в один квадратный метр горели старые вещи, — прокомментировали в областном главке МЧС. — Возгорание ликвидировано в 10.59 расчетами 3-й пожарно-спасательной части.

Как уточнили в спасательном ведомстве, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Скриншот: «Яндекс. Карты»