«Мы его теряем?»: волгоградцы жалуются на массовый сбой в работе WhatsApp*

В работе популярного американского бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями WhatsApp с самого утра наблюдаются сбои. Как сообщает ИА «Высота 102», пользователи не могут отправить сообщения, зависает ПК-версия приложения.

Согласно данным Downdetector, по состоянию на 11.00 в работе приложения фиксируются сбои. Так, 73% пользователей жалуются на невозможность отправки сообщений, 23% на некорректную работу приложения, 4% на затруднения с компьютерной версией.

Волгоградцы в соцсетях жалуются на коллапс в рабочих чатах. Некоторые уже предрекли «смерть» популярному мессенджеру и призывают окончательно уйти в Telegram и VK. Известно, что сообщения о массовом сбое регистрируются в США, России и странах Европы.

* WhatsApp — американский бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP, принадлежащий компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.