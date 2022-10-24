



В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА «Высота 102» в ответ на редакционный запрос сообщили подробности о первом в этом году смертельном отравлении грибами в регионе. В ведомстве подтвердили, что в результате употребления в пищу ядовитых грибов скончался накануне житель города Калач-на-Дону.

– Житель Калачевского района поступил в центр острых отравлений ГКБ СМП №25 18 октября, – прокомментировали в облздраве. – За медицинской помощью обратился на четвертый день после употребления в пищу грибов. Несмотря на оказываемую помощь, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. К сожалению, пациент скончался 23 октября.

В комитете уточняют, что точная причина смерти будет установлена по результатам посмертного исследования.

– Предположительно мужчина употребил под видом сыроежек бледную поганку, – говорят специалисты.