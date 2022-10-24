Удирающий от экипажей ДПС водитель попал на видео в Волгограде















Видео погони за волгоградским водителем показало МВД России.

- В ходе несения службы полицейские с целью проверки документов попытались остановить автомобиль ВАЗ-2106. Водитель проигнорировал требования об остановке и стал скрываться. При этом он грубо нарушал правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу и создавая аварийные ситуации. К преследованию подключились еще несколько экипажей Госавтоинспекции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, для остановки автомобиля один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел вверх и несколько – по колесам машины. В результате машину остановили, водителя задержали. Инспекторы выяснили, что находившийся за рулем молодой человек лишен права управления транспортным средством.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы по четырем статьям КоАП РФ - 12.12, 12.15, 12.7 и 19.3.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа и административного ареста.

Видео: МВД Медиа



