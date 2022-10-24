Удирающий от экипажей ДПС водитель попал на видео в Волгограде

Происшествия 24.10.2022 14:39
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24.10.2022 14:39
Видео погони за волгоградским водителем показало МВД России.
- В ходе несения службы полицейские с целью проверки документов попытались остановить автомобиль ВАЗ-2106. Водитель проигнорировал требования об остановке и стал скрываться. При этом он грубо нарушал правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу и создавая аварийные ситуации. К преследованию подключились еще несколько экипажей Госавтоинспекции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, для остановки автомобиля один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел вверх и несколько – по колесам машины. В результате машину остановили, водителя задержали. Инспекторы выяснили, что находившийся за рулем молодой человек лишен права управления транспортным средством.
В отношении правонарушителя составлены административные материалы по четырем статьям КоАП РФ - 12.12, 12.15, 12.7 и 19.3.
Судом ему назначено наказание в виде штрафа и административного ареста.
Видео: МВД Медиа
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